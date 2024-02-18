Что произошло за день: воскресенье, 18 февраля
Заявление Минобороны РФ о контроле над Авдеевкой, эвакуация из кемеровской шахты, сбой в работе Telegram
Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Минобороны РФ заявило о контроле Авдеевки и продвижении российских сил на глубину 8,6 км. Президент России Владимир Путин в режиме реального времени получает доклады о развитии наступления, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
- Путин заявил, что Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа.
- Кабинет министров Израиля одобрил декларацию, которая отвергает признание палестинского государства в "одностороннем порядке".
- Из рудной шахты "Таштагольская" (Кемеровская область) эвакуировали 163 горняков. В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что произошел горный удар магнитудой 2,4.
- Посольство РФ сообщило, что ситуация на Шри-Ланке стабильная и не несет угрозы россиянам. Ранее долго живущих в стране россиян призывали вернуться на родину после домогательств к россиянкам в местном отеле.
- В работе Telegram произошел масштабный сбой. Причина, по предварительным данным, связана с работой внутренней инфраструктуры сервиса, сообщили в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
- Илия Топурия победил Александра Волкановски в главном поединке турнира UFC 298 в Анахайме.