Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Polymetal продает российский бизнес структурам "Мангазеи"

Планируется закрыть сделку до конца марта

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Polymetal заключил соглашение о продаже своего российского бизнеса в лице АО "Полиметалл" компании "Мангазея Плюс" - структуре "Мангазеи" Сергея Янчукова.

Как сообщил Polymetal, российские активы оценены для сделки в $3,69 млрд, включая $2,21 чистого долга. Сам "Полиметалл" выплатит Polymetal до закрытия сделки дивиденды в размере $1,429 млн, из которых $278 млн будут направлены на общекорпоративные цели, а $1,151 млн - на полное погашение внутригрупповой задолженности. Денежное вознаграждение от покупателя составит $50 млн.

Закрытие сделки зависит от ряда отлагательных условий, включая регуляторные разрешения и одобрение акционеров. Polymetal ожидает, что сделка будет закрыта до конца марта.

Собрание акционеров Polymetal, на которое вынесен вопрос об одобрении сделки, назначено на 7 марта.

Исходя из условий сделки, денежные поступления в пользу Polymetal оцениваются в $300 млн. Совет директоров намерен использовать эти средства для финансирования строительства Иртышского ГМК в Казахстане и улучшения ликвидности группы. Если совет директоров одобрит проект во второй половине 2024 года, ГМК будет запущен в 2028 году. Условия сделки с "Мангазеей" предполагают в числе прочего договор толлинга, по нему концентрат с казахстанского актива Polymetal Кызыл до запуска Иртышского ГМК будет перерабатываться на Амурском ГМК, который перейдет новому собственнику в составе АО "Полиметалл".

Что касается российских активов, покупатель заявил, что управлять ими продолжит действующая команда менеджеров "Полиметалла" во главе с гендиректором Сергеем Черкашиным. "Мы намерены поддержать действующий менеджмент в реализации стратегических целей для сохранения устойчивости бизнеса. Все предприятия продолжат работу в обычном режиме, обязательства перед государством, местными сообществами, кредиторами, партнерами и сотрудниками будут выполнены в полном объеме", - отметил Янчуков (его слова приводятся в сообщении АО "Полиметалл").

"Полиметалл" – крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке. Polymetal помимо бизнеса в РФ принадлежат активы в Казахстане. Крупнейшим акционером Polymetal является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (около 24%).

"Мангазея Плюс" – структура, созданная для сделки российской компанией "Мангазея Майнинг", входящей в группу "Мангазея" Сергея Янчукова. "Мангазея", по оценкам, входит в топ-15 российских золотодобытчиков, производственные активы расположены в Забайкальском крае. Помимо золотодобычи группа занимается девелопментом, сельским хозяйством и другим бизнесом.

Polymetal Мангазея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сенаторы подготовили проект о платеже маркетплейсов для "Почты России"

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Путин заявил, что Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа

Путин заявил, что Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа

Совкомбанк объявил о намерении приобрести ХКФ банк

Совкомбанк объявил о намерении приобрести ХКФ банк

"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для акций банка "Уралсиб"

"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для акций банка "Уралсиб"

В ЦБ не видят значимого влияния всплесков расходов бюджета на инфляцию

В Банке России назвали обычным явлением волатильность на рынке юаня

В Банке России назвали обычным явлением волатильность на рынке юаня

ЦБ РФ по-прежнему не видит причин продлять обязательную продажу валютной выручки

Набиуллина допустила, что пик годовой инфляции придется на весну

Набиуллина допустила, что пик годовой инфляции придется на весну

Глава Банка Франции заявил, что ЕЦБ не следует тянуть со снижением ставок

Глава Банка Франции заявил, что ЕЦБ не следует тянуть со снижением ставок
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });