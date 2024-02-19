Акции Polymetal упали на 5,4% на корпоративных новостях

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Акции Polymetal упали в ходе торгов на Московской бирже в понедельник на 5,4% (до 417,2 рубля за штуку) на корпоративных новостях.

Polymetal заключил соглашение о продаже своего российского бизнеса в лице АО "Полиметалл" компании "Мангазея Плюс" - структуре "Мангазеи" Сергея Янчукова.

Как сообщил Polymetal, российские активы оценены для сделки в $3,69 млрд, включая $2,21 млрд чистого долга. Сам "Полиметалл" выплатит Polymetal до закрытия сделки дивиденды в размере $1,429 млн, из которых $278 млн будут направлены на общекорпоративные цели, а $1,151 млн - на полное погашение внутригрупповой задолженности. Денежное вознаграждение от покупателя составит $50 млн.

Закрытие сделки зависит от ряда отлагательных условий, включая регуляторные разрешения и одобрение акционеров. Polymetal ожидает, что сделка будет закрыта до конца марта.

Собрание акционеров Polymetal, на которое вынесен вопрос об одобрении сделки, назначено на 7 марта.

Исходя из условий сделки, денежные поступления в пользу Polymetal оцениваются в $300 млн. Совет директоров намерен использовать эти средства для финансирования строительства Иртышского ГМК в Казахстане и улучшения ликвидности группы. Если совет директоров одобрит проект во второй половине 2024 года, ГМК будет запущен в 2028 году. Условия сделки с "Мангазеей" предполагают в числе прочего договор толлинга, по нему концентрат с казахстанского актива Polymetal Кызыл до запуска Иртышского ГМК будет перерабатываться на Амурском ГМК, который перейдет новом собственнику в составе АО "Полиметалл".

Что касается российских активов, покупатель заявил, что управлять ими продолжит действующая команда менеджеров "Полиметалла" во главе с гендиректором Сергеем Черкашиным. "Мы намерены поддержать действующий менеджмент в реализации стратегических целей для сохранения устойчивости бизнеса. Все предприятия продолжат работу в обычном режиме, обязательства перед государством, местными сообществами, кредиторами, партнерами и сотрудниками будут выполнены в полном объеме", - отметил Янчуков (его слова приводятся в сообщении АО "Полиметалл").

"Полиметалл" - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке. Polymetal помимо бизнеса в РФ принадлежат активы в Казахстане. Крупнейшим акционером Polymetal является консорциумом оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (около 24%).

"Мангазея Плюс" - структура, созданная для сделки российской компанией "Мангазея Майнинг", входящей в группу "Мангазея" Сергея Янчукова. "Мангазея", по оценкам, входит в топ-15 российских золотодобытчиков, производственные активы расположены в Забайкальском крае. Помимо золотодобычи группа занимается девелопментом, сельским хозяйством и другим бизнесом.