Минпромторг планирует повысить утильсбор на сельхозтехнику в 5-10 раз

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ планирует индексацию утилизационного сбора на сельхозтехнику в 5-10 раз, пишет "Коммерсант".

Ассоциации аграриев РФ (Российский зерновой союз, Картофельный союз, Национальная мясная ассоциация, Руспродсоюз и другие), а также Ассоциация дилеров сельхозтехники АСХОД 14 февраля обратились к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой учесть позицию аграрной отрасли и воздержаться от повышения утильсбора на основные виды сельхозтехники. Аналогичное письмо направлено главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, сообщает газета.

В обращениях участников рынка идет речь о повышении утильсбора на самоходную сельхозтехнику (мощные тракторы, комбайны и опрыскиватели) в 5-10 раз. Инициатором меры источники "Коммерсанта" называют Минпромторг, отмечая, что индексацию примут после проведения выборов президента РФ. В Минпромторге подтвердили получение письма, отметив, что следят за изменениями рынка сельхозтехники, в том числе ее импорта.

"В зависимости от дальнейшего изменения ситуации будут приниматься соответствующие решения", - заявили в министерстве, отметив, что "финальных решений" по повышению сбора не принято. В Минсельхозе изданию сказали, что такой проект пока не поступал.

Утильсбор на сельхозтехнику в последний раз увеличивался в 2023 году – на тракторы мощностью 31-340 л. с. Тогда "повышение состоялось без каких-либо консультаций с участниками рынка, которые узнали о принятом решении постфактум", напоминается в обращениях ассоциаций. Производства тракторов 118-131 л. с. в стране не было, а импортная техника подорожала на 1,3 млн рублей. Проект по повышению утильсбора не размещается для публичного обсуждения с 2021 года.

Новая индексация сбора может полностью лишить аграриев финансовых ресурсов для развития и инвестиций, а также приведет к росту стоимости всех базовых продуктов питания, говорится в обращении отраслевых ассоциаций. В них приводятся расчеты, что, например, повышение сбора на трактор 340-380 л. с. в пять раз приведет к удорожанию техники на 4,6 млн руб., в десять раз – на 10,4 млн руб.; на зерноуборочный комбайн 256-325 л. с.– на 4,5 млн руб. и 10,1 млн руб. соответственно; на кормоуборочный комбайн 296-401 л. с.- на 6,3 млн руб. и 14,3 млн руб.

О планах повышения утильсбора знают и в "Росспецмаше" (объединяет машиностроителей РФ). Там говорят, что увеличение ставок не должно касаться сегментов, в которых российская техника не производится или выпускается недостаточно. Само решение, по оценке "Росспецмаша", направлено на защиту от агрессивного импорта, развитие машиностроения и повышение его конкурентоспособности и не приведет к росту издержек аграриев при приобретении техники производства РФ и Белоруссии.

Как сообщал ранее "Росспецмаш", объем выпуска сельхозмашин отечественными заводами в 2023 году составил 271,1 млрд руб. (+8,2%), отгрузок на российский рынок – 240,9 млрд рублей (+2,3%). Темпы роста производства и продаж на внутреннем рынке сельхозтехники в прошлом году замедлились в 2 раза и 7,5 раза соответственно. В штуках снижение в прошлом году было зафиксировано, например, одном из ключевых сегментов, сельскохозяйственных тракторов: производства – на 6,5% (до 5,793 тыс. шт.), продаж – на 13,3% (до 4,591 тыс. шт.).