В Зерновом союзе допустили массовое банкротство хозяйств из-за роста затрат АПК

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Рост затрат на составляющие сельхозпроизводства в будущем сезоне (начнется 1 июля 2024 года) может обернуться банкротством хозяйств, в ряде регионов – массовым, прогнозирует президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"В условиях очень низких цен (на зерно - ИФ), нерентабельных продаж мы опять рискуем пойти по пути банкротства. По крайней мере, во многих регионах, где ситуация плачевная с точки зрения экономики, нас ожидает в следующем сезоне уже такое массовое банкротство", - заявил Злочевский на пресс-конференции в понедельник в Москве.

Причем это произойдет, несмотря на то, что цены на топливо и средства защиты растений несколько снизились. По его словам, эту экономию , в первую очередь, "съедят" цены на семена, которые за год повысились в два раза. Особое беспокойство вызывает квотирование импорта семян.

"Мы написали обращение к президенту на тему о том, что происходит у нас в секторе семеноводства в связи с новыми правилами. Речь идет, в первую очередь, о распределении квот на ввоз импортных семян. Эти семена почему-то распределены на 70% объемов по компаниям, которые никогда не занимались реализацией семян. То есть новые компании, которых никто не знает", - сказал он, отметив, что аграриям навязали посредников, теперь импортные семена надо будет покупать у них.

"Мало того, что семена-то уже в цене ушли очень сильно, понимаете? То есть за вот этот год, пока у нас идет эта пертурбация и новые правила на семенном рынке разрабатываются, семена подорожали почти в два раза. А это все потом аукнется нам себестоимостью", - сказал он.

Помимо этого, по его словам, сейчас на границе скопились семена, которые были ввезены до введения квот и новых правил, но их не успели растаможить. Причем не по вине покупателей. И теперь эти партии семян сейчас либо надо вернуть, либо уничтожить.

Глава союза отметил, что движение в сторону роста доли отечественных семян на внутреннем рынке в принципе правильное. Но вопрос в том, каким способом это делать. "Надо было, в первую очередь, создать определенный режим для разработок своих семян, при котором наши селекционеры были бы способны произвести конкурентоспособную генетику. Это выполнимая задача, просто это потребует времени", - сказал он.

Как сообщалось, общий объем квот на импорт в РФ семян ряда сельхозкультур из недружественных стран в этом году составляет 33,1 тыс. тонн, они начали действовать с 13 февраля. Ограничения касаются семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, подсолнечника и сахарной свеклы.