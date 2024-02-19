Apple оштрафуют на 500 млн евро за антиконкурентные практики в стриминге музыки

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Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) в начале марта оштрафует американскую Apple Inc. примерно на 500 млн евро за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза в связи с политикой компании в сфере организации доступа к музыкальным стриминговым сервисам, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

ЕК начала расследование в отношении Apple после подачи жалобы со стороны Spotify в 2019 году. Регулятор выясняет, препятствовала ли Apple информированию пользователей приложений iPhone о наличии более дешевых вариантов подписки на музыку за пределами App Store по сравнению с предлагаемыми ею.

По данным источников FT, комиссия охарактеризует действия Apple как незаконные и запретит ей мешать переходу пользователей на более дешевые музыкальные сервисы.

Газета называет предстоящий штраф одним из самых значительных в отношении крупных технологических компаний со стороны Брюсселя и его первым антимонопольным штрафом для Apple.