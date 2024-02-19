Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:58

Apple оштрафуют на 500 млн евро за антиконкурентные практики в стриминге музыки

Apple оштрафуют на 500 млн евро за антиконкурентные практики в стриминге музыки
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) в начале марта оштрафует американскую Apple Inc. примерно на 500 млн евро за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза в связи с политикой компании в сфере организации доступа к музыкальным стриминговым сервисам, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

ЕК начала расследование в отношении Apple после подачи жалобы со стороны Spotify в 2019 году. Регулятор выясняет, препятствовала ли Apple информированию пользователей приложений iPhone о наличии более дешевых вариантов подписки на музыку за пределами App Store по сравнению с предлагаемыми ею.

По данным источников FT, комиссия охарактеризует действия Apple как незаконные и запретит ей мешать переходу пользователей на более дешевые музыкальные сервисы.

Газета называет предстоящий штраф одним из самых значительных в отношении крупных технологических компаний со стороны Брюсселя и его первым антимонопольным штрафом для Apple.

Apple Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Акции банка "Уралсиб" выросли в начале торгов на 21%

Минпромторг планирует повысить утильсбор на сельхозтехнику в 5-10 раз

Минпромторг планирует повысить утильсбор на сельхозтехнику в 5-10 раз

Совфед подготовил проект о платеже маркетплейсов для "Почты России"

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Путин заявил, что Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа

Путин заявил, что Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа

Совкомбанк объявил о намерении приобрести ХКФ банк

Совкомбанк объявил о намерении приобрести ХКФ банк

"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для акций банка "Уралсиб"

"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для акций банка "Уралсиб"

В ЦБ не видят значимого влияния всплесков расходов бюджета на инфляцию

В Банке России назвали обычным явлением волатильность на рынке юаня

В Банке России назвали обычным явлением волатильность на рынке юаня
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });