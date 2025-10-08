Поиск

Apple и Meta близки к урегулированию антимонопольных претензий Еврокомиссии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Apple Inc. и Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией и запрещена) близки к урегулированию антимонопольных претензий Еврокомиссии, которое позволит им избежать новых штрафов со стороны Брюсселя, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их словам, компании находятся на окончательной стадии согласования сделки с ЕК, предусматривающей изменение ряда бизнес-практик.

В апреле европейский регулятор оштрафовал Apple и Meta на 500 млн евро и 200 млн евро соответственно за нарушение требований закона о цифровых рынках - Digital Markets Act (DMA). В случае Meta нарушения касались методов сбора и использования персональных данных пользователей, и по словам источников о официальных кругах ЕС, есть основания для оптимизма, что рабочее решение для компании будет найдено. Самым чувствительным в переговорах остается вопрос обеспечения того, чтобы пользователи могли легко находить варианты использования сервисов Meta в ЕС и менять их, отмечают источники.

Apple в июне объявила, что изменила правила работы App Store в Европе после обвинений со стороны ЕК в том, что компания ограничивает возможность использования разработчиками приложений каналов их распространения вне магазина в нарушение DMA.

Заключение соглашений с европейским регулятором позволит обеим компаниям избежать новых финансовых штрафов, ежедневная сумма которых может достигать 5% среднедневной глобальной выручки, отмечает FT.

