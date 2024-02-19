Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:58

Прямые иностранные инвестиции в Китай в 2023 году выросли минимально с 1998 года

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Рост прямых инвестиционных обязательств Китая – индикатора прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страну – в 2023 году замедлился на 81,7% по сравнению с предыдущим годом и составил минимальные с 1998 года $33 млрд, согласно опубликованным в воскресенье данным Государственного управления валютного контроля (State Administration of Foreign Exchange, SAFE) КНР.

При этом в четвертом квартале прошлого года прямые инвестиционные обязательства выросли на $17,5 млрд.

Эти обязательства отражают размер не выведенной из Китая прибыли иностранных предприятий и вложения в его рынки капитала.

SAFE также сообщило, что положительное сальдо счета текущих операций страны в 2023 году составило $264,2 млрд, или около 1,5% ВВП. Профицит торговли товарами составил $608 млрд (второй по величине показатель за всю историю), дефицит торговли услугами – $229,4 млрд.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Apple оштрафуют на 500 млн евро за антиконкурентные практики в стриминге музыки

Apple оштрафуют на 500 млн евро за антиконкурентные практики в стриминге музыки

Акции банка "Уралсиб" выросли в начале торгов на 21%

Минпромторг планирует повысить утильсбор на сельхозтехнику в 5-10 раз

Минпромторг планирует повысить утильсбор на сельхозтехнику в 5-10 раз

Совфед подготовил проект о платеже маркетплейсов для "Почты России"

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Путин заявил, что Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа

Путин заявил, что Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа

Совкомбанк объявил о намерении приобрести ХКФ банк

Совкомбанк объявил о намерении приобрести ХКФ банк

"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для акций банка "Уралсиб"

"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для акций банка "Уралсиб"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });