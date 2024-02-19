Прямые иностранные инвестиции в Китай в 2023 году выросли минимально с 1998 года

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Рост прямых инвестиционных обязательств Китая – индикатора прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страну – в 2023 году замедлился на 81,7% по сравнению с предыдущим годом и составил минимальные с 1998 года $33 млрд, согласно опубликованным в воскресенье данным Государственного управления валютного контроля (State Administration of Foreign Exchange, SAFE) КНР.

При этом в четвертом квартале прошлого года прямые инвестиционные обязательства выросли на $17,5 млрд.

Эти обязательства отражают размер не выведенной из Китая прибыли иностранных предприятий и вложения в его рынки капитала.

SAFE также сообщило, что положительное сальдо счета текущих операций страны в 2023 году составило $264,2 млрд, или около 1,5% ВВП. Профицит торговли товарами составил $608 млрд (второй по величине показатель за всю историю), дефицит торговли услугами – $229,4 млрд.