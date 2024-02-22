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Банки Китая увеличили чистую прибыль на 3,2% в 2023 году

Банки Китая увеличили чистую прибыль на 3,2% в 2023 году
Фото: K. Y. Cheng/South China Morning Post via Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Совокупная чистая прибыль коммерческих банков Китая по итогам 2023 года увеличилась на 3,2% и составила 2,4 трлн юаней ($338 млрд). Об этом сообщает Государственное управление финансового регулирования КНР.

Коэффициент достаточности капитала банков (без учета филиалов иностранных финучреждений) увеличился к концу декабря до 15,06% по сравнению с 14,77% в сентябре.

Между тем доля безнадежных кредитов банков уменьшилась до 1,59% с 1,61%, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

Суммарный объем активов банковского сектора КНР в прошлом году вырос на 9,9% и достиг 417,3 трлн юаней.

Китай
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