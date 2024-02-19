Сбербанк ввел льготное субсидировние для ряда застройщиков

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк изменил условия для ряда застройщиков по программе субсидирования льготной ипотеки, говорится в сообщении банка.

"С 19 февраля 2024 года для застройщиков на проектном финансировании Сбера будет доступна льготная субсидия от 3,9%. Для застройщиков, пользующихся комплексным продуктом банка, когда доходы от остатков на эскроу-счетах направляются на компенсацию процентов по ипотеке, размер субсидирования составит 0%", - отмечается в сообщении.

Ставки субсидирования для остальных застройщиков не изменились, следует из материалов банка. Сбербанк с 11 января 2024 года ввел комиссию для застройщиков по льготной ипотеке (программа "Господдержка 2020") в 7,5% от суммы кредита, по семейной ипотеке - 8,4%, по IT-ипотеке - 8,9%, по Дальневосточной и Арктической ипотеке - 11,5%. Кроме того, банк стал выдавать льготную ипотеку на покупку квартиры только у аккредитованных им застройщиков.

К программе субсидирования Сбербанка подключено более 2,5 тыс. застройщиков, отмечет кредитная организация.

Вслед за Сбербанком комиссии начали вводить и другие крупные участники ипотечного рынка, что привело к недовольству застройщиков. Некоторые из них отказались работать с банками по новым условиям.

ЦБ РФ заявил, что введение банками комиссий для застройщиков при выдаче ипотеки с господдержкой создает риски, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования. Не одобрили подобную практику и в Минфине. Кроме того, запросы банкам направила Федеральная антимонопольная служба.