Российские банки без ипотечных комиссий улучшили свои позиции на рынке

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Банки, которые не вводили "ипотечные комиссии" для застройщиков, по итогам января 2024 года улучшили свои позиции на рынке, сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

"После ввода комиссий по льготным кредитам концентрация выдачи на крупнейших банках стала снижаться, а банки, которые не вводили комиссии, существенно улучшили свои позиции как по общей выдаче, так и по объему предоставленных кредитов с господдержкой", - сказал руководитель Аналитического центра Михаил Гольдберг.

Аналитический центр опубликовал январский рейтинг ипотечных банков России. По итогам января крупнейшие банки выдали 70 тыс. кредитов, что на 11% меньше, чем в первом месяце 2023 года. Общая сумма ипотечных кредитов составила 276 млрд рублей. Эксперты уточнили, что спрос начал перетекать в сегмент строящегося жилья со льготными программами из сегментов готовых квартир и готовых частных домов.

Кроме того, выдача ипотеки с господдержкой в первом месяце выросла на 32% по количеству (35 тыс. кредитов) и на 37% по сумме (184 млрд рублей).

Напомним, что некоторые российские банки с января этого года ввели новые правила, по которым субсидировать льготную ипотеку с господдержкой придется также и застройщикам.