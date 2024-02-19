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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:58

Крупнейший в мире производитель платины сократит 4320 сотрудников

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Anglo American Platinum (Amplats), крупнейший мировой производитель платины, зафиксировал падение прибыли и выручки в 2023 году, из-за чего решил резко сократить дивиденды и предупредил о возможном увольнении более 4,3 тысячи работников.

Как говорится в пресс-релизе компании, которую контролирует Anglo American, ее выручка в 2023 году снизилась до 124,6 млрд южноафриканских рэндов ($6,6 млрд) со 164,1 млрд рэндов годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA упал до 24,4 млрд рэндов с 73,9 млрд рэндов.

На фоне ухудшения финансовых показателей совет директоров Amplats рекомендовал годовые дивиденды в размере 21,3 рэнда на акцию по сравнению с 115 рэндами годом ранее.

Компания может уволить порядка 3,7 тысячи сотрудников в ЮАР, а также отказаться от услуг примерно 620 подрядчиков. Штат Amplats на конец 2022 года насчитывал более 21 тысячи человек.

Anglo American ЮАР Amplats
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