Amplats в 2024 году снизила выпуск платиноидов на 7%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший производитель платины Anglo American Platinum (Amplats) в 2024 году сократил выпуск металлов платиновой группы на 7% к данным годичной давности, до 3,553 млн унций металла в концентрате, сообщила контролирующая Amplats корпорация Anglo American.

Годовой прогноз был 3,3-3,7 млн унций в концентрате.

В четвертом квартале 2024 года выпуск платиноидов сократился на 6%, до 876 тысяч унций, из-за сокращения закупок концентрата месторождения Kroondal, сырье которого теперь обрабатывается на мощностях Amplats по толлингу.

В 2025 и 2026 году Amplats по-прежнему планирует произвести 3 - 3,4 млн унций платиноидов (в том числе собственное производство 2,1 - 2,3 млн унций), в 2027 году - 3 - 3,5 млн унций (2,3 - 2,5 млн унций).

Цена корзины платиноидов в прошлом году снизилась на 11%, до $1 468 за унцию. В том числе цена реализации платины в прошлом году выросла на 1%, до $955 за унцию, палладия - упала на 24%, до $1 003, родия - на 30%, до $4,64 тысячи.

Продажи в четвертом квартале (1 млн унций) были на 14% ниже данных годичной давности, в целом за год (4,078 млн унций) - на 4% выше.

"Мы продолжаем двигаться к ответственному и упорядоченному отделению от Anglo American, которое мы намерены завершить к середине 2025 года", - заявил глава компании Крейг Миллер.

В 2024 году Anglo American объявила о планах реструктуризации, обнародованных после отклонения предложения BHP о поглощении, намерена провести spin off листингованной в Йоханнесбурге Amplats, распределив ее акции среди своих акционеров до конца 2025 года.