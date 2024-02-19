Brent подешевела до $82,97 за баррель

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться днем в понедельник после роста по итогам прошлой недели.

К 14:29 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,5 (0,6%), до $82,97 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,5 (0,64%), до $77,96 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 3,1%.

Израильские военные в ночь на пятницу нанесли удар по военному объекту шиитского ливанского движения "Хезболла" на юге Ливана. В воскресенье стало известно о новых авиаударах Израиля по позициям "Хезболлы" в Ливане.

Сдерживающим фактором для нефтяного рынка стало укрепление доллара на фоне роста ожиданий, что Федеральная резервная система не будет спешить со снижением базовой процентной ставки.

"Мы прогнозируем, что Brent будет торговаться примерно на текущем уровне в ближайшие недели, - написал глава отдела исследований в A/S Global Risk Management Арне Лохман Расмуссен. - При этом геополитическая ситуация является повышательным риском, как и сокращение добычи ОПЕК+".

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две и составило 497 единиц. Число газовых установок не изменилось - 121.