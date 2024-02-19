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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Brent торгуется у $83,45 за баррель

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть практически выровнялись в ходе малоактивной сессии вечером в понедельник.

К 18:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 2 цента, до $83,45 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 5 центов, до $78,41 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 3,1%.

Поддержку ценам на нефть оказывает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке, где продолжается обмен ударами между Израилем и ливанским движением "Хезболла". С другой стороны, рост сдерживается ожиданиями, что Федеральная резервная система США не будет спешить со снижением базовой процентной ставки.

Объем торгов в понедельник, как ожидается, будет ниже обычного, потому что биржи в США закрыты в связи с празднованием Дня президентов.

WTI Brent США Хезболла Израиль ФРС
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