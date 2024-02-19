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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

ФПК в 2023 году увеличила чистую прибыль почти вдвое

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД), занимающегося перевозками пассажиров и багажа в дальнем следовании, в 2023 году выросла в 1,9 раза, до 21 млрд рублей.

Согласно годовой отчетности компании по РСБУ, она осталась прибыльной второй год подряд – после получения чистого убытка в 33,6 млрд рублей и 5,4 млрд рублей за ковидный 2020 год и за 2021 год соответственно. Почти все 11 млрд рублей прибыли, полученной в 2022 году, были направлены на покрытие убытков прошлых лет.

Выручка АО "ФПК" за 2023 год составила около 316 млрд рублей, увеличившись более чем на четверть. Аналогичной была динамика роста доходов непосредственно от перевозок пассажиров – за прошлый год они увеличились до 279 млрд рублей с 221 млрд рублей в позапрошлом.

Совокупный долг компании к концу 2023 года был на уровне около 105 млрд рублей (-2,5%). Долгосрочные обязательства сократились на 18,5% до 33,9 млрд рублей; краткосрочные – выросли на 7,9% до 70,9 млрд рублей.

Согласно ранее опубликованным оперативным данным РЖД, в 2023 году на сети холдинга были перевезены в дальнем следовании 122 млн пассажиров, что было на 12,7% больше, чем в 2022 году, и на 4,7% больше, чем в доковидном 2019 году. По итогам прошлого года был превышен доковидный показатель и в части пассажирооборота перевозок в дальнем следовании.

Федеральная пассажирская компания ФПК РЖД
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