EBITDA "Федеральной пассажирской компании" по МСФО выросла в I полугодии на 28,3%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Показатель EBITDA АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) по МСФО вырос за 6 месяцев 2024 года на 28,3% в годовом измерении и составил 29,5 млрд рублей, сказано в отчете эмитента.

Рентабельность по EBITDA была равна 16,7% против 15,6% годом ранее. Чистый долг ФПК сократился в 2,3 раза, до 11,6 млрд рублей. Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило 0,2.

Капитальные затраты компании выросли в отчетном периоде в 2,2 раза, достигнув 35,4 млрд рублей. "Основным направлением инвестирования, как и прежде, остается обновление парка подвижного состава", - сказано в отчете.

По итогам работы I полугодия 2024 года пассажирооборот ФПК вырос на 9,3% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 41,6 млрд пасс-км. В поездах собственного формирования объем перевозок вырос до 41 млрд пасс-км (+9,3%).

"На рост объемов пассажирских перевозок в I полугодии оказали влияние следующие факторы: продление периода закрытия аэропортов; перераспределение пассажиропотока с авиа на железнодорожный транспорт по ряду направлений; рост транспортной подвижности населения в результате положительной динамики развития экономики РФ", - отмечается в отчете.

"Федеральная пассажирская компания" создана 3 декабря 2009 года, а с 1 апреля 2010 года начала самостоятельную деятельность в качестве перевозчика. ФПК занимается перевозкой пассажиров в дальнем следовании. 100% минус одна акция компании владеет ОАО "Российские железные дороги".