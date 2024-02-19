"Интер РАО" получит два новых энергосбыта от "Россетей"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В состав энергосбытового сегмента группы ПАО "Интер РАО" войдут две новых энергосбытовых компании – "Екатеринбургэнергосбыт" и "Псковэнергосбыт", сообщила "Интер РАО".

Так, 100% "Псковэнергосбыта" приобретет АО "Петербургская сбытовая компания", а 91,044% "Екатеринбургэнергосбыта" купит АО "Мосэнергосбыт".

Как пояснило "Интер РАО", соответствующие компании группа получит "в результате победы в конкурсных процедурах, проведенных ПАО "Россети".

Оба сбыта являются гарантирующими поставщиками в Псковской области и Екатеринбурге соответственно.

"Сделки по приобретению сбытовых компаний в Екатеринбурге и Псковской области позволят увеличить абонентскую базу группы "Интер РАО" на 3,3% до 19,8 млн абонентов. Доля, занимаемая сбытовыми компаниями группы на российском розничном рынке электроэнергии, увеличится с 18,5% до 19,2%", - заключила энергокомпания.

Как сообщалось ранее, помимо псковского и екатеринбургского сбыта под контроль ПАО "Россети" также входили ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания", ОАО "Калмэнергосбыт", ОАО "Качаево-Черкесскэнерго", ОАО "Каббалкэнерго", ОАО "Ингушэнерго", ОАО "Севкавказэнерго", "Россети Янтарь энергосбыт" (ранее - просто "Янтарьэнергосбыт"), осуществляющие деятельность по купле-продаже электрической энергии. Кроме того, у "Россети Янтарь энергосбыт" есть около 19,99% в капитале энергосбытового холдинга ПАО "ГК "ТНС энерго".