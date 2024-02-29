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"Интер РАО" приобрело два сбыта у "Россетей" за 5,9 млрд рублей

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" потратило на приобретение у ПАО "Россети" двух энергосбытовых компаний около 5,9 млрд руб., сообщается в отчетности генкомпании по МСФО.

"В феврале 2024 года в результате победы в конкурсных процедурах, проведенных ПАО "Россети", Группа приобрела контроль над двумя энергосбытовыми компаниями - гарантирующими поставщиками в Екатеринбурге и Псковской области. Группа приобрела 100% акций АО "Псковэнергосбыт" и 91,044% акций АО "Екатеринбургэнергосбыт" за общую сумму вознаграждения в размере 5 951 млн руб.", - говорится в документе.

На прошлой неделе "Интер РАО" сообщало, что в состав энергосбытового сегмента группы ПАО "Интер РАО" войдут две новых энергосбытовых компании: "Екатеринбургэнергосбыт" и "Псковэнергосбыт". Предполагалось, что 100% "Псковэнергосбыта" приобретет АО "Петербургская сбытовая компания", а 91,044% "Екатеринбургэнергосбыта" купит АО "Мосэнергосбыт".

Оба сбыта являются гарантирующими поставщиками в Псковской области и Екатеринбурге соответственно.

"Сделки по приобретению сбытовых компаний в Екатеринбурге и Псковской области позволят увеличить абонентскую базу группы "Интер РАО" на 3,3% до 19,8 млн абонентов. Доля, занимаемая сбытовыми компаниями группы на российском розничном рынке электроэнергии, увеличится с 18,5% до 19,2%", - поясняла энергокомпания.

Как сообщалось ранее, помимо псковского и екатеринбургского сбыта под контроль ПАО "Россети" также входили ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания", ОАО "Калмэнергосбыт", ОАО "Качаево-Черкесскэнерго", ОАО "Каббалкэнерго", ОАО "Ингушэнерго", ОАО "Севкавказэнерго", "Россети Янтарь энергосбыт" (ранее - просто "Янтарьэнергосбыт"), осуществляющие деятельность по купле-продаже электрической энергии. Кроме того, у "Россети Янтарь энергосбыт" есть около 19,99% в капитале энергосбытового холдинга ПАО "ГК "ТНС энерго".

Интер РАО Россети Псковэнергосбыт Екатеринбургэнергосбыт
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