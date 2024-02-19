Госдуме предложили убрать арбитраж как метод разрешения споров в СЗПК

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект № 555713-8, который меняет механизм разрешения споров в рамках работы соглашений о защите и поощрении капитальных вложений (СЗПК) и убирает такой способ защиты права, как арбитраж.

Сейчас по закону в случае спора по соглашению о защите и поощрении капиталовложений инициирующая сторона отправляет противоположной стороне уведомление о споре в соответствии с условиями соглашения. Если спор не урегулирован на данном этапе, любая сторона может затем обратиться в компетентный суд России либо урегулировать спор в рамках арбитража (третейского разбирательства), если стороны заключили арбитражное соглашение. Внесенный законопроект убирает из закона о СЗПК как возможность заключения арбитражной оговорки в соглашении, так и механизм решения спора в рамках арбитража.

Выбор между компетентным судом и арбитражем для защиты права имеет ключевые различия: процедура арбитража более гибкая, обеспечивает большую конфиденциальность, но решение государственного суда обычно легче исполнить, так как оно имеет прямую юридическую силу. Решение арбитража может потребовать дополнительных процедур для исполнения.

Внесенный депутатами законопроект уточняет меры господдержки. Согласно действующему законодательству, организации, реализующей проект в сфере СЗПК, могут быть возмещены затраты на уплату процентов по кредитам и займам, а также затраты на выплаты купонного дохода по инфраструктурным облигациям. Внесенный законопроект уточняет, что данная мера господдержки предоставляется, если уплата таких процентов проводилась на инвестиционной стадии. Кроме того, для применения данного правила необходимо учитывать отсутствие других мер государственной поддержки в отношении указанных кредитов и займов.

Законопроект уточняет понятия и определения. Так, инвестиционный проект дополняется определением "основной объект" - объект недвижимого имущества или комплекс объектов, не связанных с инфраструктурой, используемых для осуществления коммерческой деятельности с целью получения прибыли или другого полезного эффекта в рамках инвестиционного проекта. Также прописывается, что меры прямой государственной поддержки могут выделяться как на инвестиционный проект, так и на создание, реконструкцию, модернизацию основного объекта инвестиционного проекта.

При этом, согласно пояснительной записке, предлагается оценивать "новизну" инвестиционного проекта на основании разрешения на строительство, выданного в отношении основного объекта инвестиционного проекта. "Так как хозяйственная деятельность, приводящая к образованию как прибыли, так и к соответствующему налогообложению, осуществляется основным объектом инвестиционного проекта, а не его инфраструктурой", - говорится в пояснительной записке.

Срок действия стабилизационной оговорки в СЗПК может быть продлен на 6 лет, если компания внедрила передовые технологии и методы в рамках ESG - наилучших доступных технологий в рамках закона "Об охране окружающей среды". Сейчас компания может продлить стабилизационную оговорку, если она: обязуется инвестировать не менее 1 млрд рублей доходов от проекта в другие проекты в России (реинвестирование); заключает договоры с малыми или средними предприятиями на сумму не менее 18% от общей стоимости товаров и услуг, приобретенных в рамках проекта.

Вводится новый механизм контроля для организаций, заключивших СЗПК после 1 января 2024 года. Они должны на следующий год после заключения соглашения представить заключение экспертной организации об осуществленных капиталовложениях. Требования к экспертной организации установит правительство.

Закрепляется норма об обязательном заключении СЗПК с использованием государственной информационной системы "Капиталовложения".