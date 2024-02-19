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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

ЦБ РФ сохранил макролимиты по потребкредитам на II квартал 2024 года

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Банк России сохранил значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам на II квартал 2024 года на уровне I квартала, говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор отмечает наметившееся замедление потребкредитования в конце 2023 года на фоне повышения ставок и ужесточения макропруденциальной политики.

Тенденция к охлаждению рынка потребкредитования, по мнению ЦБ, в 2024 году, вероятно, сохранится. Банк России прогнозирует прирост портфеля потребкредитов в 2024 году в диапазоне от 3% до 8%.

С I квартала 2024 года макропруденциальные лимиты для потребкредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) от 50% до 80% составляют 25%, (для кредитных карт - 10%), с ПДН выше 80% - 5% (по потребкредитам и картам). Для МФО лимит займов с ПДН от 50% до 80% - 25%, свыше 80% - 15%.

Макропруденциальные лимиты позволили заметно снизить долю кредитов, предоставляемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой, отмечает ЦБ. Доля выдаваемых кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% уменьшилась с 36% в IV квартале 2022 года до 17% в IV квартале 2023 года, остаток задолженности, приходящийся на таких заемщиков, сократился с 34% до 28% от портфеля.

Сохранение текущих значений лимитов, по мнению ЦБ, обеспечит дальнейшее снижение доли рискованных ссуд в портфеле потребкредитов.

Решение о значении лимитов на III квартал 2024 года будет принято Банком России в мае 2024 года с учетом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования.

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