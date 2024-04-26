ЦБ РФ может ужесточить макропруденциальные лимиты по потребкредитам на III квартал

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Банк России в мае может ужесточить макропруденциальные лимиты (МПЛ) по потребкредитам на третий квартал, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что в сегменте потребкредитов ЦБ беспокоят риски, а не высокие темпы роста. Принимаемые регулятором макропруденциальные меры призваны не допустить накопление рисков, когда банки снижают стандарты кредитования.

"Мы решение, действительно, будем принимать в мае, возможно, ужесточим", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о планах ЦБ по корректировке МПЛ на третий квартал.