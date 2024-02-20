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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Brent подешевела до $83,47 за баррель

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо снижаются утром во вторник.

К 8:15 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 9 центов, до $83,47 за баррель. В понедельник Brent подорожала на 9 центов, до $83,56 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на 10 центов, до$78,36 за баррель. Накануне торги WTI не проводились в связи с государственным праздником в США.

Трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке. В понедельник хуситы сообщили об атаке на британское судно Rubymar в Аденском заливе, в результате которой экипаж был вынужден покинуть судно, а позднее - об обстреле еще двух американских судов у берегов Йемена.

"Рынок сейчас занял выжидательную позицию, - написал старший портфельный управляющий Tortoise Capital Advisors Роб Таммел. - Теперь трейдеры ждут итогов следующего заседания ОПЕК+".

Страны ОПЕК+ проведут заседание в начале марта. Ранее Ирак, второй по величине производитель нефти в картеле, пообещал улучшить соблюдение условий сделки по сокращению добычи.

Brent WTI Ирак ОПЕК США Йемен
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