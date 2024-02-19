Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

РФ забрала во временное управление станкостроительный завод концерна DMG MORI

РФ забрала во временное управление станкостроительный завод концерна DMG MORI
Фото: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Росимущество получило во временное управление 100% долей ООО "Ульяновский станкостроительный завод" (УСЗ), принадлежащих германской Gildemeister Beteiligungen GmbH. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 19 февраля, документ размещен на официальном портале правовых актов.

УСЗ входит в состав германско-японского концерна DMG MORI. Завод начал работу в 2015 году, он выпускал широкий ассортимент токарных и фрезерных станков.

Практически сразу после начала военной операции России на Украине DMG MORI объявила о сворачивании деятельности в стране и прекращении работы завода. Последний полноценный год работы - 2021 год - принес УСЗ 2,8 млрд рублей выручки и 622 млн рублей чистой прибыли.

Владимир Путин Росимущество DMG MORI УСЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО составила 1,267 трлн рублей

Путин разрешил Экспобанку купить российскую "дочку" HSBC

Суд обратил в пользу государства акции липецкой фабрики "Рошен"

Суд обратил в пользу государства акции липецкой фабрики "Рошен"

"Онэксим" Прохорова перевел структуру владения "Ренессанс капиталом" в РФ

Тинькофф банк начинает работать в Крыму

Тинькофф банк начинает работать в Крыму
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });