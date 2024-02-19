РФ забрала во временное управление станкостроительный завод концерна DMG MORI

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Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Росимущество получило во временное управление 100% долей ООО "Ульяновский станкостроительный завод" (УСЗ), принадлежащих германской Gildemeister Beteiligungen GmbH. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 19 февраля, документ размещен на официальном портале правовых актов.

УСЗ входит в состав германско-японского концерна DMG MORI. Завод начал работу в 2015 году, он выпускал широкий ассортимент токарных и фрезерных станков.

Практически сразу после начала военной операции России на Украине DMG MORI объявила о сворачивании деятельности в стране и прекращении работы завода. Последний полноценный год работы - 2021 год - принес УСЗ 2,8 млрд рублей выручки и 622 млн рублей чистой прибыли.