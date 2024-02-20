Производство СПГ на проекте "Сахалин-2" в 2023 году превысило 10 млн тонн

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Оператор проекта "Сахалин-2" - ООО "Сахалинская энергия" - в 2023 году произвел более 10 млн тонн СПГ (160 стандартных партий) после 11,5 млн тонн в 2022 году, сообщается в материалах компании.

Текущая производственная деятельность в рамках проекта "Сахалин-2" ведется в соответствии с утвержденными документами по разработке и освоению месторождений и оптимизацией режимов эксплуатации основного технологического оборудования.

На данный момент суточная производительность завода по производству СПГ проекта "Сахалин -2" составляет около 32 тысяч тонн.

В 2023 году российская сторона в рамках проекта "Сахалин-2" получила более 1 млрд кубометров газа (в том числе с 2011 года, с начала поставок газа по проекту, - более 14 млрд кубометров газа), что полностью соответствует объемам, заявленным российской стороной. Потребители Сахалинской области в 2023 году получили более 771 млн кубометров газа (с 2011 года - почти 8 млрд кубометров).

В январе 2023 года правительство России распоряжением №98-р утвердило изменения в свое предыдущее распоряжение (от 6 сентября 2011 года №1539-р.), согласно которым, в частности, ПАО "Газпром" в период с сентября 2011 по декабрь 2030 года уступается право на получение доходов в натуральной форме (природный газ), причитающихся Российской Федерации в счет регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) и в виде доли прибыльной продукции от реализации соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2", в объемах, определяемых Минэнерго России, но не более 1500 млн куб. метров - в 2015 году, 1300 млн куб. метров - в 2016 году, 1200 млн куб. метров - в 2017 - 2023 годах ежегодно и 1000 млн куб. метров - в 2024 - 2030 годах ежегодно с учетом возможности увеличения поставок в счет накопленного на 31 декабря 2016 года баланса газа по обязательствам оператора проекта "Сахалин-2" перед Российской Федерацией.

В рамках проекта "Сахалин-2" ведется освоение Пильтун-Астохского и Лунского нефтегазоконденсатных месторождений на шельфе Сахалинской области. Завод по производству СПГ проекта "Сахалин-2" в производственном комплексе "Пригородном" на юге острова введен в эксплуатацию в феврале 2009 года и в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год.

Оператор проекта - ООО "Сахалинская энергия", участниками которого, в том числе, являются российский "Газпром" и японские Mitsui и Mitsubishi.