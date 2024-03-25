Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:02

"Газпром" вместо "НОВАТЭКа" купит 27,5% в "Сахалинской энергии"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Покупателем невостребованной доли Shell в СРП-проекте "Сахалин-2" будет основной участник проекта "Газпром", а не "НОВАТЭК", как было определено год назад.

Правительство РФ утвердило новым покупателем доли 27,5% в операторе проекта ООО "Сахалинская энергия" компанию ООО "Сахалинский проект". Соответствующее распоряжение кабмина от 23 марта № 701-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Почти год назад, в апреле 2023 правительство одобряло покупку этой доли дочерней компанией "НОВАТЭКа" - ООО "НОВАТЭК Московская область". Однако с тех пор сделка так и не продвинулась. Соответствующее распоряжение от апреля 2023 года теперь также признается утратившим силу.

Цена продажи актива остается прежней - 94,8 млрд рублей.

Как сообщалось, в 2022 году по указу президента России Владимира Путина оператор проекта Sakhalin Energy Investment Company Ltd c британских Бермудских островов заменен на российское ООО.

По условиям создания нового ООО, при учреждении компании "Газпром Сахалин холдинг" была положена доля в 50,00000001%. Иностранные совладельцы - японские Mitsui & Co., Ltd (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%) подтвердили, что остаются в проекте, а Shell проинформировала российские власти, что не будет входить в состав совладельцев нового юрлица.

Иностранные партнеры могут получить средства за свою долю только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта, а также ущерба, нанесенного "Газпрому" отказом принять новую систему оплаты поставок российского трубопроводного газа в Европу.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год. По итогам 2023 года компания произвела более 10 млн т СПГ.

Компания "Сахалинский проект" зарегистрирована в Санкт-Петербурге в июле 2023 года. Единственный учредитель - компания группы "Газпром" - ООО "Газпром Сахалин Холдинг".

Газпром НОВАТЭК Сахалин-2 Сахалинская энергия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аналитики Goldman спрогнозировали рост индекса S&P 500 до 6000 пунктов к концу года

Аналитики Goldman спрогнозировали рост индекса S&P 500 до 6000 пунктов к концу года
Нападение на Crocus City Hall

Банк России рекомендовал банкам и МФО списать долги погибших в Crocus City Hall

Банк России рекомендовал банкам и МФО списать долги погибших в Crocus City Hall

Shell осталась самым дорогим нефтегазовым брендом мира

Shell осталась самым дорогим нефтегазовым брендом мира

Российский рынок акций открылся в минусе после теракта в Crocus City Hall

Российский рынок акций открылся в минусе после теракта в Crocus City Hall

Опубликован калькулятор для расчета заявки на обмен заблокированных активов

Нападение на Crocus City Hall

Банки РФ пообещали списать всю задолженность погибших и пострадавших в Crocus

Банки РФ пообещали списать всю задолженность погибших и пострадавших в Crocus

Французская Danone получила разрешение на продажу российских активов

Французская Danone получила разрешение на продажу российских активов

"Газпром" подал в российский суд иск к австрийской OMV о возмещении вреда

"Газпром" подал в российский суд иск к австрийской OMV о возмещении вреда

Генпрокуратура вступила в процесс о взыскании "Газпромом" $0,9 млрд с польской Orlen

Дисконт Urals к Brent в расчете нефтяных налогов увеличен с $15 до $20 за баррель с января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });