"Газпром" вместо "НОВАТЭКа" купит 27,5% в "Сахалинской энергии"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Покупателем невостребованной доли Shell в СРП-проекте "Сахалин-2" будет основной участник проекта "Газпром", а не "НОВАТЭК", как было определено год назад.

Правительство РФ утвердило новым покупателем доли 27,5% в операторе проекта ООО "Сахалинская энергия" компанию ООО "Сахалинский проект". Соответствующее распоряжение кабмина от 23 марта № 701-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Почти год назад, в апреле 2023 правительство одобряло покупку этой доли дочерней компанией "НОВАТЭКа" - ООО "НОВАТЭК Московская область". Однако с тех пор сделка так и не продвинулась. Соответствующее распоряжение от апреля 2023 года теперь также признается утратившим силу.

Цена продажи актива остается прежней - 94,8 млрд рублей.

Как сообщалось, в 2022 году по указу президента России Владимира Путина оператор проекта Sakhalin Energy Investment Company Ltd c британских Бермудских островов заменен на российское ООО.

По условиям создания нового ООО, при учреждении компании "Газпром Сахалин холдинг" была положена доля в 50,00000001%. Иностранные совладельцы - японские Mitsui & Co., Ltd (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%) подтвердили, что остаются в проекте, а Shell проинформировала российские власти, что не будет входить в состав совладельцев нового юрлица.

Иностранные партнеры могут получить средства за свою долю только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта, а также ущерба, нанесенного "Газпрому" отказом принять новую систему оплаты поставок российского трубопроводного газа в Европу.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год. По итогам 2023 года компания произвела более 10 млн т СПГ.

Компания "Сахалинский проект" зарегистрирована в Санкт-Петербурге в июле 2023 года. Единственный учредитель - компания группы "Газпром" - ООО "Газпром Сахалин Холдинг".