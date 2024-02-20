Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Минпромторг задумался о планке локализации для допуска машин к льготному лизингу

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг рассматривает введение планки минимальной локализации для допуска автомобилей к участию в программе льготного лизинга, что может сузить круг субсидируемых моделей.

"Минпромторг России прорабатывает возможность установки минимального количества баллов локализации для доступа продукции автомобилестроения к программе льготного лизинга", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

На данный момент программа распространяется на модели автомобилей, которые производятся в рамках заключенных специнвестконтрактов (СПИК).

Локализационная планка в 1,6 тыс. баллов, по достижении которой машины допускаются к господдержке, уже действует в программе льготного автокредитования. Из машин иностранных брендов под действие этой программы подпадает только Haval Jolion.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, для доступа в льготный лизинг планка также будет установлена на уровне 1,6 тыс. баллов.

Газета отмечает, что сейчас в льготном лизинге выбор моделей достаточно широк, но теперь он может сократиться так, что в результате выбор будет аналогичен автокредитованию, которое традиционно стимулирует продажи в основном российских моделей.

Сейчас льготным лизингом можно воспользоваться при приобретении всех выпускаемых в РФ моделей Haval. Кроме того, в феврале в программу были включены собираемые калининградским "Автотором" BAIC, Kaiyi, SWM, о чем 14 февраля на мероприятии "Автостата" рассказал представитель компании Кирилл Лучкин. В Минпромторге подтверждают, что эти модели на сегодня соответствуют условиям программы.

Вместе с тем, в некоторых лизинговых компаниях "Коммерсанту" сказали, что не проводят по этим моделям сделки, поскольку "уровень локализации недостаточен". Вероятно, речь идет о будущих требованиях, которые уже довели до лизингодателей, предполагает газета.

Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Выставка-форум "Россия"

В 2023 году 86% поставок российской нефти пришлось на дружественные страны

В 2023 году 86% поставок российской нефти пришлось на дружественные страны

ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль по МСФО на 35%

ВТБ планирует в 2024 году обратный сплит с коэффициентом 5000 к 1

Белоруссия отказалась от вступления в ВТО

Европейские фондовые индексы закрылись без единой динамики

Европейские фондовые индексы закрылись без единой динамики

Путин поручил к апрелю представить предложения о фонде для реконструкции аэродромов

Путин поручил к апрелю представить предложения о фонде для реконструкции аэродромов

РФ забрала во временное управление станкостроительный завод концерна DMG MORI

РФ забрала во временное управление станкостроительный завод концерна DMG MORI

Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО составила 1,267 трлн рублей

Путин разрешил Экспобанку купить российскую "дочку" HSBC

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });