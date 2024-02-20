Минпромторг задумался о планке локализации для допуска машин к льготному лизингу

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг рассматривает введение планки минимальной локализации для допуска автомобилей к участию в программе льготного лизинга, что может сузить круг субсидируемых моделей.

"Минпромторг России прорабатывает возможность установки минимального количества баллов локализации для доступа продукции автомобилестроения к программе льготного лизинга", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

На данный момент программа распространяется на модели автомобилей, которые производятся в рамках заключенных специнвестконтрактов (СПИК).

Локализационная планка в 1,6 тыс. баллов, по достижении которой машины допускаются к господдержке, уже действует в программе льготного автокредитования. Из машин иностранных брендов под действие этой программы подпадает только Haval Jolion.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, для доступа в льготный лизинг планка также будет установлена на уровне 1,6 тыс. баллов.

Газета отмечает, что сейчас в льготном лизинге выбор моделей достаточно широк, но теперь он может сократиться так, что в результате выбор будет аналогичен автокредитованию, которое традиционно стимулирует продажи в основном российских моделей.

Сейчас льготным лизингом можно воспользоваться при приобретении всех выпускаемых в РФ моделей Haval. Кроме того, в феврале в программу были включены собираемые калининградским "Автотором" BAIC, Kaiyi, SWM, о чем 14 февраля на мероприятии "Автостата" рассказал представитель компании Кирилл Лучкин. В Минпромторге подтверждают, что эти модели на сегодня соответствуют условиям программы.

Вместе с тем, в некоторых лизинговых компаниях "Коммерсанту" сказали, что не проводят по этим моделям сделки, поскольку "уровень локализации недостаточен". Вероятно, речь идет о будущих требованиях, которые уже довели до лизингодателей, предполагает газета.