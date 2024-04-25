Минпромторг пока не видит нужды в расширении программы льготного лизинга в автопроме

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг России считает, что сейчас нет необходимости в дополнительной поддержке спроса на автомобильном рынке через расширение программы льготного лизинга в автопроме, заявил "Интерфаксу" в кулуарах съезда РСПП вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Сейчас (реализация программы льготного лизинга - ИФ) идет в том объеме, который изначально был согласован в конце прошлого года", - сказал он.

Он допустил, что вопрос можно будет рассмотреть "если будет чего-то не хватать, потому что у нас есть предположение, что в мае-июне, возможно, будет определенное снижение (спроса на авторынке РФ - ИФ), потом опять очередной рост".

В середине апреля "АвтоВАЗ" попросил вернуть легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) в госпрограмму льготного лизинга. Письмо с такой просьбой президент компании Максим Соколов направил Мантурову, сообщал источник "Интерфакса".

План продаж "АвтоВАЗа" на 2024 год - 511 тысяч автомобилей, напомнил в письме Соколов, но его выполнение возможно при использовании механизмов стимулирования спроса. Один из них - льготное автокредитование, но оно действует только для ограниченного круга категорий граждан.

Исключение легковых машин и LCV из госпрограммы льготного лизинга (произошло в феврале) может повлечь за собой сокращение продаж и производства автомобилей Lada на 25 тыс. единиц в этом году, предупреждал Соколов. В связи с этим "АвтоВАЗ" будет вынужден либо замедлять скорость конвейера, либо пропорционально сокращать количество рабочих дней.

В Минпромторге говорили, что "регулярно отслеживают ситуацию на рынке, чтобы при необходимости вносить изменения в программу льготного автолизинга".

Мантуров 25 апреля сообщил, что правительство продолжает обсуждать механизмы дополнительные меры поддержки "АвтоВАЗа" в части сокращения расходов, связанных с обслуживанием долга компании.