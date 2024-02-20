Производство бензина АИ-95 с начала года снизилось на 1,8%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Производство бензина АИ-95 с начала 2024 года снизилось на 1,8%, экспорт упал на 32%, сообщил на пресс-конференции министр энергетики Николай Шульгинов. Он отметил, что рынок нефтепродуктов в РФ сбалансирован.

"В целом с начала года производство бензина класса 5 немножко снизилось – на 1,8%, мы увеличили производства бензина класса 5 на других заводах и сбалансировали спрос и предложение уже снижением экспорта", - продолжил министр.

"Экспорт бензинов класса 5 снизился на 32%, поэтому рынок сбалансирован", - уточнил он.

По его словам, наращивается производство бензина на 5% на других НПЗ. "У нас все под контролем", - подчеркнул глава ведомства.

"Мы имеем, конечно, внеплановые ремонты: на нижегородском НПЗ – НОРСИ – и в Волгограде. Но сроки нам понятны, это займет несколько месяцев. Ильский завод уже вышел из ремонта. Туапсинский больше работает на экспорт, поэтому за внутренний рынок мы не очень переживаем", - пояснил Шульгинов.