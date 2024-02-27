Правительство РФ намерено запретить экспорт бензина на полгода с 1 марта

Также планируется увеличить нормативы продаж дизтоплива на бирже до 16%

Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует ввести запрет на экспорт бензина с 1 марта сроком на полгода, сообщила "Интерфаксу" представитель вице-премьера Александра Новака.

Также планируется увеличить нормативы продаж дизельного топлива на бирже до 16%.

Источники "Интерфакса", знакомые с ситуацией, говорили в середине января, что в правительстве рассматривается запрет на экспорт всего товарного бензина.

Биржевые цены на бензины растут с 10 января, когда появились первые слухи о выходе в ремонт одной из установок на НПЗ "ЛУКОЙЛа" НОРСИ. Компания подтвердила это лишь 12 января, не уточнив, что это за установка и как долго она не будет работать. Позднее Минэнерго сообщило, что из-за внепланового ремонта одной из установок каталитического крекинга НОРСИ произошло снижение производства автомобильных бензинов.

Тем не менее Новак заявлял в конце января, что ситуация на внутреннем рынке с обеспечением бензинами стабильная, даже несмотря на остановку установки на НОРСИ. Наблюдавшийся рост цен на бензин в оптовом сегменте не страшен, цены на АЗС не растут, сообщил Новак журналистам.

"Ситуация абсолютно стабильная с точки зрения обеспеченности бензинами, даже несмотря на ту ситуацию, которая случилась на нижегородском заводе "ЛУКОЙЛа", - говорил он, отвечая на вопрос о целесообразности введения запрета на экспорт бензинов.

Рынок нефтепродуктов в РФ сбалансирован, говорил 20 февраля министр энергетики Николай Шульгинов.

"Мы имеем конечно внеплановые ремонты: на нижегородском НПЗ - НОРСИ - и в Волгограде. Но сроки нам понятны, это займет несколько месяцев. Ильский завод уже вышел из ремонта. Туапсинский больше работает на экспорт, поэтому за внутренний рынок мы не очень переживаем", - пояснял Шульгинов.

"В целом с начала года производство бензина класса 5 немножко снизилось - на 1,8%, мы увеличили производство бензина класса 5 на других заводах и сбалансировали спрос и предложение уже снижением экспорта", - говорил министр.

"Экспорт бензинов класса 5 снизился на 32%, поэтому рынок сбалансирован", - уточнил Шульгинов.

По его словам, наращивается производство бензина на 5% на других НПЗ. "У нас все под контролем", - подчеркивал глава ведомства.