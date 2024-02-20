Саудовская Аравия в декабре нарастила добычу нефти на 1,4%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в декабре 2023 года нарастила добычу нефти относительно предыдущего месяца на 1,4%, при этом сократив экспорт на 0,4%, согласно данным на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 6,308 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 6,336 млн б/с в ноябре. При этом он был на 15,2% меньше, чем в декабре 2022 года.

Добыча нефти Саудовской Аравии в позапрошлом месяце составила 8,944 млн б/с против 8,818 млн б/с в ноябре. В годовом выражении этот показатель упал на 14,3%.

Ирак увеличил экспорт нефти на 1,5% за месяц - до 3,486 млн б/с. Добыча снизилась на 0,2% и составила 4,083 млн б/с. При этом по сравнению с декабрем 2022 года первый показатель снизился на 7,5%, второй - на 7,9%.

Производство нефти в Венесуэле в декабре выросло до 802 тыс. б/с по сравнению с 801 тыс. б/с в предшествующий месяц. Год назад показатель составлял 669 тыс. б/с. При этом поставки за рубеж из этой страны в декабре составили 459 тыс. б/с против 483 тыс. б/с в ноябре и 340 тыс. б/с годом ранее.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в декабре снизили добычу нефти на 0,6% - до 13,223 млн б/с по сравнению с 13,308 млн б/с месяцем ранее. Между тем за год показатель увеличился на 8,9%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составил 4,183 млн б/с против 3,967 млн б/с в ноябре (рост на 5,4%) и 3,853 млн б/с в декабре 2022 года (повышение на 8,6%).