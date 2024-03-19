Саудовская Аравия в январе увеличила добычу нефти на 0,1% к декабрю

Экспорт нефти сократился на 0,2%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в январе увеличила добычу нефти на 0,1% к декабрю, но сократила экспорт на 0,2%, сообщает сайт Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 6,297 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 6,308 млн б/с в декабре. При этом он был на 17,8% меньше, чем в январе 2023 года.

Добыча нефти Саудовской Аравии в позапрошлом месяце составила 8,956 млн б/с против 8,944 млн б/с в декабре. В годовом выражении этот показатель упал на 14,3%.

Ирак снизил экспорт на 4,2% за месяц - до 3,339 млн б/с. Добыча уменьшилась на 2,6% и составила 3,979 млн б/с. При этом по сравнению с январем 2023 года первый показатель снизился на 8,3%, второй - на 8,1%.

Производство нефти в Венесуэле в январе выросло до 841 тысячи б/с по сравнению с 802 тысяч б/с в предшествующий месяц. Год назад показатель составлял 732 тысячи б/с. При этом поставки за рубеж из этой страны в позапрошлом месяце составили 407 тысяч б/с против 459 тысяч б/с в декабре и 466 тысяч б/с годом ранее.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в январе снизили добычу нефти на 2,4% - до 12,994 млн б/с по сравнению с 13,315 млн б/с месяцем ранее. Между тем за год показатель увеличился на 3,4%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составил 4,141 млн б/с против 4,527 млн б/с в декабре (сокращение на 8,5%) и 3,514 млн б/с в январе 2023 года (повышение на 17,8%).