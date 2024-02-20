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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

ОСК подала иск к финской Arctech Helsinki Shipyard на 36 млрд рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) в суде намерено взыскать с Arctech Helsinki Shipyard Oy (Финляндия) 36,157 млрд рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Заявление подано в Арбитражный суд Москвы 16 февраля, пока оно не принято к производству.

Подробности дела в картотеке не опубликованы.

"В целях защиты своих имущественных интересов ОСК подала иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании задолженности с Arctech Helsinki Shipyard Oy. В дальнейшем ОСК намерена предпринимать все необходимые меры по защите своих прав в рамках действующего законодательства", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ОСК.

В 2014 году финская верфь Arctech Helsinki Shipyard Oy (AHS) вошла в состав "Объединенной судостроительной корпорации", а в 2019 году ее купила кипрская Algador Holdings Ltd (принадлежит Ришату Багаутдинову). ОСК в результате сделки по продаже получила 35 млн евро и "через промежуточное владение" 100% акций "Невского судостроительно-судоремонтного завода" (НССЗ, Шлиссельбург, Ленинградская область), сообщал тогда глава ОСК Алексей Рахманов.

Сделка предусматривала передачу активов и операций AHS в новую компанию - Helsinki Shipyard Oy (HSO).

В ноябре 2023 года новым собственником активов Helsinki Shipyard Oy (HSO) стала канадская судостроительная компания Davie.

Ленинградская область ОСК Финляндия Arctech Helsinki Shipyard
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