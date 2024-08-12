Суд отказал ОСК в принятии мер обеспечения по иску к финской Arctech Helsinki Shipyard

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 8 августа отказал АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) в принятии мер обеспечения по иску к финской Arctech Helsinki Shipyard на сумму 371,1 млн евро.

Как сказано в определении на сайте суда, ОСК просила суд арестовать денежные средства иностранной компании, открытые в банках на территории Российской Федерации, в том числе в петербургском филиале Промсвязьбанка, в пределах суммы 371,1 млн евро. Кроме того, корпорация просила запретить Arctech Helsinki Shipyard OY и кипрской Cantis Limited совершение действий, "приводящих к изменению либо прекращению правоотношений, на основании которых возникла дебиторская задолженность по судостроительному контракту от 14 января 2016 года в размере 7 100 000 евро, а также на уступку данного права требования третьим лицам".

Суд, изучив документы, пришел к выводу о том, что "заявителем не представлено надлежащих доказательств... необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер".

ОСК подала в суд иск к Arctech Helsinki Shipyard Oy 16 февраля, 28 февраля он был принят к производству.

"В целях защиты своих имущественных интересов ОСК подала иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании задолженности с Arctech Helsinki Shipyard Oy. В дальнейшем ОСК намерена предпринимать все необходимые меры по защите своих прав в рамках действующего законодательства", - сказали "Интерфаксу" в ОСК.

Предварительное заседание по иску назначено на 15 августа.

В 2014 году финская верфь Arctech Helsinki Shipyard Oy (AHS) вошла в состав "Объединенной судостроительной корпорации", а в 2019 году ее купила кипрская Algador Holdings Ltd (принадлежит Ришату Багаутдинову). ОСК в результате сделки по продаже получила 35 млн евро и "через промежуточное владение" 100% акций "Невского судостроительно-судоремонтного завода" (НССЗ, Шлиссельбург, Ленинградская область), сообщал тогда глава ОСК Алексей Рахманов. Сделка предусматривала передачу активов и операций AHS в новую компанию - Helsinki Shipyard Oy. В ноябре 2023 года новым собственником активов Helsinki Shipyard Oy стала канадская судостроительная компания Davie.