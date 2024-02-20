РФ завершила поставку 200 тыс. тонн пшеницы в шесть стран Африки

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия завершила поставку гуманитарной партии в 200 тыс. тонн пшеницы в шесть беднейших африканских стран, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам министра, в Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве и Эритрею было поставлено по 25 тыс. тонн пшеницы, в Сомали и Центрально-Африканскую республику - по 50 тыс. тонн.

Отмечается, что первое судно вышло 7 ноября 2023 года, а последнее пришло в Сомали в конце января 2024 года.