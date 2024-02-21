Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:02

Производство продукции АПК в РФ выросло в 2023 году на 2,9%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Производство продукции АПК в России в прошлом году увеличилось на 2,9%, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Продолжаем наращивать наше собственное производство. Индекс производства продукции АПК за 2023 году оценивается в 102,9%", - сообщил Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, урожай зерновых в 2023 году составил 147 млн тонн.

При этом он отметил, что весенние полевые работы этого года уже стартовали.

"Аграрии юга и Северного Кавказа вышли в поля для подкормки озимых. Общая площадь под озимыми в текущем году составляет 20 млн га, - сказал министр. - И надо отметить, что более 94% посевов, согласно нашему последнему мониторингу, находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Это больше, чем было год назад".

Как сообщил Патрушев, в целом посевная площадь в 2024 году будет увеличена на 300 тыс. га. "Мы должны достичь цифры в 84,5 млн га", - добавил он.

По его словам, аграрии обеспечены всеми необходимыми средствами производства для проведения сева. "Планируем, что у нас посевная должна пройти штатно", - резюмировал глава Минсельхоза.

Дмитрий Патрушев Владимир Путин Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ завершила поставку 200 тыс. тонн пшеницы в шесть стран Африки

РФ завершила поставку 200 тыс. тонн пшеницы в шесть стран Африки

Путин разрешил сделки с акциями АО "Полиметалл"

Путин разрешил сделки с акциями АО "Полиметалл"

"НОВАТЭК" возобновил отгрузку нефтепродуктов из Усть-Луги

"НОВАТЭК" возобновил отгрузку нефтепродуктов из Усть-Луги

Курс евро поднялся до 100 рублей впервые с 9 января

"Виола" приобрела у "ЭФКО" молокозавод в Белгородской области

"Виола" приобрела у "ЭФКО" молокозавод в Белгородской области

ЦБ РФ в январе сократил объем золота в резервах на 0,1 млн унций

ВТБ подтвердил планы рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2023 год

Госдума вывела ряд компаний РФ из-под повышенного НДПИ на газ

Госдума вывела ряд компаний РФ из-под повышенного НДПИ на газ

"АвтоВАЗ" начал выпуск опытной партии Lada Largus в Ижевске

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });