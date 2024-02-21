Производство продукции АПК в РФ выросло в 2023 году на 2,9%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Производство продукции АПК в России в прошлом году увеличилось на 2,9%, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Продолжаем наращивать наше собственное производство. Индекс производства продукции АПК за 2023 году оценивается в 102,9%", - сообщил Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, урожай зерновых в 2023 году составил 147 млн тонн.

При этом он отметил, что весенние полевые работы этого года уже стартовали.

"Аграрии юга и Северного Кавказа вышли в поля для подкормки озимых. Общая площадь под озимыми в текущем году составляет 20 млн га, - сказал министр. - И надо отметить, что более 94% посевов, согласно нашему последнему мониторингу, находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Это больше, чем было год назад".

Как сообщил Патрушев, в целом посевная площадь в 2024 году будет увеличена на 300 тыс. га. "Мы должны достичь цифры в 84,5 млн га", - добавил он.

По его словам, аграрии обеспечены всеми необходимыми средствами производства для проведения сева. "Планируем, что у нас посевная должна пройти штатно", - резюмировал глава Минсельхоза.