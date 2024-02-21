Аграрии РФ готовятся к севу с надеждой сохранить площади при росте затрат. Обзор

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Аграрии некоторых регионов юга, используя "февральские окна", уже вышли на поля - начались подкормка озимых и сев ранних культур. Несмотря на то, что отрасль постепенно адаптируется к работе в условиях постоянного роста затрат, проблемы, которые могут повлиять на будущий урожай, остаются, показал опрос специалистов региональных органов управления АПК и агрохолдингов, проведенный "Интерфаксом".

В результате большинство регионов не планирует значительного расширения посевных площадей и стремится хотя бы удержаться на прошлогоднем уровне.

Семена, удобрения, ГСМ: сложности есть, но справляемся

Одна из проблем, перешедших из предыдущего года - рост затрат на составляющие сельхозпроизводства. И хоть аграрии начали формировать запасы задолго до выхода в поле, от роста цен это не очень спасло. За исключением, пожалуй, минудобрений, на рынке которых действует жесткое регулирование.

"В течение двух лет цены на основные виды минудобрений стабильны, наблюдаются только сезонные колебания - значительное снижение цен в летний период, после которого следует возврат к среднегодовому значению. Сейчас они находятся на уровне прошлого года", - заявил замгубернатора - министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

По его словам, для весеннего сева планируется купить 174 тыс. тонн минудобрений в действующем веществе (д.в.). К 10 февраля имелось 141,6 тыс. тонн (с учетом переходящего остатка за 2023 год).

Как отметил Рачаловский, цены на топливо после резкого повышения осенью 2023 года также стабилизировались. Определенную ценовую выгоду он видит и в том, что поставлена задача по расширению использования отечественных семян, цены на которые ниже, чем на импортные. Из необходимых в 2024 году 101 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур область пока заготовила 95 тыс. тонн (94%), из них 7 тыс. тонн - элитных (7% от общей потребности). Проверены и являются кондиционными 35 тыс. тонн (37% от заготовленных). Готовность техники к началу весенних полевых работ составляет около 95 %. Ее подготовка и ремонт продолжаются.

"Безусловно, сложности с подготовкой к севу есть, но мы справляемся", - заявил президент агрохолдинга "Дон Агро" (Ростовская область) Марат Девлет-Кильдеев.

По его словам, агрохолдинг обеспечен всем необходимым для начала работ. Но в сравнении с январем-февралем прошлого года цены на селитру выросли почти в 1,4 раза, примерно на 15% подорожали семена кукурузы, на 60% - люцерны. "Топливо начало дорожать еще прошлым летом, резко подскочив с 46 тыс. рублей за тонну до 100 тыс. рублей. Потом цены начали снижаться и сейчас остановились на уровне 56-58 тыс. рублей за тонну", - сказал он.

В Краснодарском крае, по данным Кубанского сельскохозяйственного информационно-консультационного центра при краевом Минсельхозе на 13 февраля, семян яровой пшеницы при потребности в 382 тонны имелось 332 тонны (87%), ярового ячменя 4,648 тыс. тонн из 4,698 тыс. тонн (99%). Семенами овса и гороха хозяйства обеспечены полностью. Кроме того, у аграриев было 526 тонн семян сахарной свеклы (70% от потребности), 1,281 тыс. тонн подсолнечника (59%), 8,46 тыс. тонн кукурузы на зерно (86%).

Как заявили в пресс-службе АО "Рассвет" (входит в агрохолдинг "Прогресс Агро", Краснодарский край), хозяйство обеспечено семенами и удобрениями в полном объеме. Но в связи с квотированием импорта семян цена на них существенно выросла. "Так, на семена подсолнечника рост составил от 20% до 45%, сахарной свеклы - от 8% до 15%", - привела пресс-служба слова гендиректора агропредприятия Дмитрия Дубовикова.

Гендиректор агрохолдинга "Степь" (входит в АФК "Система) Андрей Недужко в первую очередь обратил внимание на подорожание ГСМ. "Если говорить о материально-технических ресурсах, то в целом по сравнению с прошлым годом значительно увеличилась стоимость топлива, - сказал он. - Кроме того, на 5-10% подорожали запчасти для сельхозтехники отечественного производства и на 30-40% - импортные комплектующие. Семена прибавили в цене в среднем 15-20%. Однако наиболее чувствителен для сельхозпроизводителей рост затрат на фонд оплаты труда и логистические услуги".

Рост издержек глава холдинга ждет и в связи с нововведениями в льготном кредитовании - "привязке" его ставки к ключевой ставке ЦБ. "Из-за изменения условий льготного кредитования, в частности повышения ставок, произойдет рост издержек сельхозпроизводителей и, как следствие, себестоимости продукции. Нашему агрохолдингу удалось частично нивелировать эти издержки за счет стратегического планирования и получения льготного кредитования в прошлом году", - сказал Недужко.

Гендиректор ООО "СХП Суворовское" (Ставропольский край) Павел Тимченко заявил, что рост цен есть, но не такой существенный, как был в 2023 году. "С наличием удобрений трудностей нет. Однако цена на них все так же высока, поставщики отменили все программы по рассрочкам. Для развивающегося предприятия оплатить 100% продукции доставляет сложности. Дизельное топливо подешевело совсем незначительно", - сказал он.

"Однако и при прошлогодних ценах на продукцию есть опасение, что рентабельность будет такой же низкой", - прогнозирует глава хозяйства.

В Карачаево-Черкесии цены на материально-технические ресурсы для проведения весеннего сева в этом году выросли в среднем на 10%, сообщили в республиканском Минсельхозе. Закупки продолжаются. Приобретено 7,3 тыс. тонн семян при плановой потребности в 9,2 тыс. тонн.

По словам руководителя ООО "Абаза-Агро" (Карачаево-Черкесия) Ауэса Рамазанова, ценовая ситуация на ресурсы разная. "Что касается запчастей для сельхозтехники, то цены на них выросли в среднем на 30%. При этом цена на минеральные удобрения в сравнении со второй половиной прошлого года немного снизилась. А расценки на семена сохранились в том же ценовом диапазоне", - сказал он.

Рост затрат в этом году на весенне-полевые работы Рамазанов предварительно оценил на четверть.

Аграрии Кабардино-Балкарии также продолжают накапливать запасы для проведения полевых работ, прежде всего минудобрений. Семенами основной зерновой культуры, возделываемой в республике, - кукурузы хозяйства обеспечены полностью, сообщили в республиканском Минсельхозе.

Хозяйства Дагестана уже приступили к полевым работам, сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов. "В настоящее время идет сев ячменя, овса, подкормка озимых. В необходимых объемах закупаются удобрения и запчасти, ремонт техники завершается, - сказал он. - Вся номенклатура запасных частей к тракторам, почвообрабатывающей и посевной технике имеется, рост цен в сравнении с прошлым годом на основные позиции не превышает уровня инфляции".

По его словам, цена на дизельное топливо соответствует уровню конца прошлого года - 67 280-73 080 рублей за тонну.

"Динамика цен на материально-технические ресурсы для проведения весенних полевых работ на сегодня находится в рамках инфляции", - соглашается начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Эльдар Магомедалиев.

Однако, отметил он, "на отдельные позиции цены возросли в связи с тем, что они завозятся из-за рубежа". "По семенному материалу, который импортируется, и по некоторым средствам защиты растений есть небольшое повышение цен", - сказал Магомедалиев.

По его словам, аграрии в настоящее время имеют 85% от необходимого количества семян. "Остальной объем законтрактован. Думаю, что в ближайшие 25-30 дней они поступят в регион и мы полноценно зайдем в посевную кампанию", - прогнозирует он.

Волгоградская область продолжает подготовку к севу в плановом порядке, сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова. "Запас семян яровых культур и овощей для раннего высева рассады уже сформирован на 100%. Создан достаточный резерв минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов. Завершаются работы по подготовке сельскохозяйственной техники", - сказал он, добавив, что запасов влаги в почве достаточно.

В области сформируют штаб по проведению весенних полевых работ, который, в частности, будет мониторить обеспечение аграриев ресурсами и, при необходимости, принимать дополнительные решения, в том числе по корректировке весеннего сева.

Группа "Черкизово" полностью подготовилась к весеннему севу, сообщили в пресс-службе.

Здесь также фиксируют рост цен на импортные семена от 10% до 40%. "На удобрения максимальные цены ограничены постановлением правительства, поэтому они остаются более-менее стабильными, но небольшой рост все же наблюдается за счет изменения стоимости логистики, железнодорожных тарифов. На средства защиты растений, закупаемые компанией, средневзвешенный рост цен отмечен в пределах 10%. В большей степени он обусловлен изменением стоимости импортных оригинальных препаратов (рост до 30%), доля которых составляет порядка 50% в потребности группы", - заявили в пресс-службе.

В холдинге "ЭкоНива" также обратили внимание на рост цен на средства защиты растений зарубежного производства. "По сравнению с прошлым годом по отдельным позициям рост составил примерно 15%, - заявил представитель холдинга. - Цены на удобрения остались примерно на уровне прошлого года. Можно отметить продолжающийся уже несколько лет рост цен на рынке запчастей - до 50% ежегодно".

Что же касается семян, то большая их часть законтрактована. К тому же "ЭкоНива" почти полностью самостоятельно закрывает потребности в семенах зерновых и зернобобовых культур и частично - в семенах кукурузы. "Поступления средств защиты растений и удобрений планируются весной, к моменту начала посевной. Это связано в том числе с требованиями к температуре хранения некоторых средств защиты растений", - отметили в компании.

В Татарстане для снижения зависимости аграриев от роста цен на топливо достигнута договоренность c ПАО "Татнефть" о выделении 70 тыс. тонн дизтоплива на льготных условиях для проведения полевых работ 2024 года, сообщили в республиканском Минсельхозпроде. Цена льготного топлива для сельхозпроизводителей будет формироваться со скидкой 1,5 рубля за кг от рыночной цены. "На текущий период оптовая цена дизтоплива составляет 58 рублей за кг. Год назад в это же время она была ниже - 46 рублей", - отметили в ведомстве.

Для выполнения всего комплекса сельхозработ хозяйства республики ежегодно потребляют около 160 тыс. тонн дизельного топлива и 15 тыс. тонн автобензина.

По оценке компании "Агросила" (Татарстан), ее затраты в этом году на посевную кампанию вырастут на 18-20%. Основной рост приходится на семена технических культур. Больше затрат потребуется на минудобрения и средства защиты растений в связи с расширением посевных площадей.

"По состоянию на сегодняшний день большинство договоров на поставку ресурсов согласованы. Ожидается, что к концу марта будут закрыты все потребности по технике, к концу февраля - по остальным материально-техническим ресурсам", - заявили в агрохолдинге.

Гендиректор ООО "Управляющая компания "Август-Агро" (Татарстан) Айдар Галяутдинов заявил, что в этом году по сравнению с прошлым "особенно взлетели цены на семена масличных культур - на 50-60% в преддверии ограничения поставок из-за рубежа". "За год почти на 15% выросли цены на запчасти, на 10%, примерно, на ГСМ. Относительно спокойными оставались цены лишь на удобрения. Все это приводит к снижению рентабельности сельхозпроизводства", - сетует он. Тем не менее хозяйства к предстоящей посевной уже укомплектованы всем необходимым.

Оренбургская область обеспечена семенами зерновых и зернобобовых культур на 98%, сообщили в областном министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. "Недостаток семян к началу ярового сева будет восполнен за счет субсидирования, межхозяйственного обмена, приобретения за счет собственных или кредитных средств внутри региона и за его пределами", - сказали в ведомстве. Потребность в минудобрениях, закупки которых начались осенью прошлого года, пока обеспечена на 24%.

В соседней Самарской области посевная площадь в этом году сохранится на уровне прошлого года. В настоящее время АО "Самаранефтепродукт" перезаключает договоры на поставку топлива на текущий год, приоритет отдается предприятиям АПК. "Для обеспечения полной потребности и избежания дефицита топлива проводится предварительный сбор заявок в разрезе хозяйств помесячно", - сообщили в областном Минсельхозпроде.

В Нижегородской области, как сообщили в областном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, стоимость горюче-смазочных материалов, необходимых для проведения посевной кампании, увеличилась на 22%, затраты на приобретение запасных частей выросли на 16%. "В этом году ожидается снижение посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. Это связано с большим объемом зерна, которое находится на хранении, и невысокими закупочными ценами. При этом планируется увеличение площадей посевных под масличными культурами и овощами", - заявили в министерстве.

В Чувашии запасов дизельного топлива и автобензина на нефтебазах достаточно. У аграриев к настоящему времени имеется 36% от потребности ГСМ, сообщил министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. "Сельхозпроизводители продолжают приобретать горючее и будут делать это в ходе проведения весенне-полевых работ", - сказал он.

Оптовая цена на межсезонное дизельное топливо (сорт Е), по данным на 8 февраля, составляла 58 тыс. рублей за тонну. По сравнению с аналогичной датой прошлого года она повысилась на 24,7%. Оптовая цена на бензин АИ-92 выросла на 27,2%, до 50 734 рубля за тонну.

В то же время в Смоленской области отмечают сохранение цен на горючее на прошлогоднем уровне. "Основной позитивный момент в процессе подготовки к весеннему севу - это стабилизация цен на горюче-смазочные материалы, в настоящее время они находятся на уровне прошлого года", - заявил губернатор области Василий Анохин.

По его словам, опасение вызывала ситуация с возможным возникновением нехватки семян и химических средств защиты растений из-за внешних санкций. "Однако благодаря работе отечественных производителей в настоящее время дефицита не наблюдается, а цены на семена и пестициды значительно не растут, - сказал он. - К незначительным сложностям можно отнести увеличение сроков поставки запасных частей на некоторую импортную сельхозтехнику".

ГК "Агропромкомплектация", работающая в Курской, Рязанской и Тверской областях, фиксирует рост цен на семена и удобрения. "Однако для нас это некритично", - заметил главный агроном ГК Вячеслав Прозоров. В этом году "Агропромкомплектация" планирует увеличить посевные площади, в том числе и за счет ввода в оборот залежных земель.

В Воронежской области под урожай 2024 года засыпано 130 тыс. тонн семян яровых культур, что составляет 104% к плану, сообщили в областном Минсельхозе. "Для обеспечения аграриев материально-техническими ресурсами проведены переговоры с фирмами-поставщиками о сотрудничестве, проработаны различные схемы оплаты, в том числе с отсрочкой платежа", - уточнили в ведомстве.

В Минсельхозе Курской области отметили "колебание цен на ресурсы в обе стороны", но трудностей с закупкой нет. "На складах поставщиков необходимое количество имеется, в настоящее время идет плановый завоз минудобрений и средств защиты растений. Цены не превышают уровень аналогичного периода прошлого года, - заявили в министерстве. - Аграрии уже завезли более 70% требуемых ресурсов. До конца марта все необходимое будет доставлено".

В Рязанской области, как сообщили в областном Минсельхозе, затраты на материально-технические ресурсы к предстоящей посевной выросли, но проблемы удается своевременно решать. "Банки уже предоставили нашим аграриям кредитов более чем на 16 млрд рублей. Благодаря этому сложностей с приобретением семян, удобрений, горючего и запчастей для техники сейчас нет", - отметили в ведомстве, сообщив, что посевная площадь в этом году будет максимальной за последние 25 лет.

В Брянской области фиксируют рост цен на горючее по сравнению с прошлым годом. По данным на 19 февраля стоимость тонны летнего дизельного топлива составляла 58 450 рублей (46 750 рублей год назад), автобензина марки АИ-92 - 51 400 рублей (40 100 рублей). Цены на семена и минеральные удобрения серьезно не изменились.

В восточных регионах до начала полевых работ еще далеко, но, как сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, семян уже запасено на 1,8% больше, чем требуется. В семеноводческих хозяйствах имеются семена высоких репродукций для реализации. Отгрузка минудобрений идет по графику, причем цены на основные их виды не изменились.

"Цены на семена остались на уровне 2023 года. А за счет раннего заключения контрактов на основе конкурентных закупок нам удалось выйти на стоимость средств защиты растений и минеральных удобрений ниже, чем в прошлом году. При этом мы сделали упор на отечественных изготовителей - 70% закупаемых препаратов российского производства", - заявил директор дивизиона растениеводство группы "Сибагро" Василий Дерюга:

Не видит угроз в обеспечении ресурсами и гендиректор АО "Ваганово" (одно из крупнейших хозяйств Кемеровской области, входит в АО "Холдинговая компания "Сибирский деловой союз", СДС) Роман Майер, хотя цены в этом году выше. "По сравнению с концом 2023 года, например, цена на ГСМ даже немного снизилась, но по сравнению с началом 2023 года она существенно выше. То есть если смотреть февраль 2023 года к февралю этого года, то цена на ГСМ процентов на 20 выше, - сказал он. - На средства защиты растений, семена и удобрения рост тоже был - от 5% до 15%. Но с поставками на сегодняшний день проблем никаких нет".

Сельхозтехника: ориентация на отечественную

Уход зарубежных машиностроительных компаний с российского рынка и осложнение поставок запчастей к импортным машинами и механизмам все больше ориентирует аграриев на покупку отечественной техники. Однако снижение доходности отрасли ведет к сокращению закупок.

Так, в Оренбургской области в 2023 году было приобретено 436 тракторов (в 2022 году - 454), в том числе 328 единиц (75%) - отечественного производство (370 единиц, 81%), 231 зерноуборочный комбайн (230 единиц), в том числе 206 (89%) - отечественных (187 единиц, 81%).

В начале года доля техники отечественных марок в общем объеме машинно-тракторного парка области составляла около 95% по тракторам и 86% - по зерноуборочным комбайнам.

В Ростовской области, лидирующей по обеспеченности сельхозтехникой, ее закупки выросли, но этому во многом способствовала региональная поддержка аграриев. "Для повышения доступности энергонасыщенной сельхозтехники в области уже 15-й год реализуется губернаторская программа поддержки аграриев в виде субсидирования 20% стоимости приобретенной сельхозтехники, - сообщил эксперт по ценообразованию областной ТПП Юрий Корнюш. - В прошлом году по программе была просубсидирована покупка 77 комбайнов, 79 тракторов и 510 единиц прочей сельхозтехники на сумму более 620 млн рублей". "В 2024 году областная поддержка будет на 30% больше и превысит 800 млн рублей, что позволит просубсидировать около 200 хозяйств области", - добавил он.

Механизм субсидирований действует и в Татарстане. Покупка отечественной техники и произведенной в ЕАЭС субсидируется на 30%, общая сумма субсидий превышает 1 млрд рублей. "С начала курса на импортозамещение в машиностроительных и малых предприятиях республики освоено производство и восстановление более 2 тыс. наименований деталей на импортную технику. Цены на детали в среднем в два раза ниже, чем на оригинальные", - сообщили в республиканском Минсельхозпроде.

Пока же в АПК Татарстана более 10% тракторов, 30% сельскохозяйственных машин и до 85% доильного оборудования являются импортными.

"При наличии отечественных альтернатив, конечно, предпочтение отдается российской технике, так как она обходится дешевле и обслуживается легче. Трудности с поставками импортных запчастей присутствуют. Главной сложностью остаются длительные сроки и финансовые механизмы", - заявил гендиректор ООО "Управляющая компания "Август-Агро" Айдар Галяутдинов.

При этом он сообщил, что значительных закупок сельхозтехники в прошлом году не было, так как машинные парки предприятий интенсивно оснащались всей необходимой техников годами ранее.

Группа "Черкизово" по некоторым видам техники полностью перешла на отечественную. "Закупается и импортная сельхозтехника, производство и сборка которой локализованы в России или производители которой не ушли с российского рынка, - сообщили в пресс-службе. - Трудности с поставками запчастей сохраняются, отдельные позиции нужно ждать до 5 месяцев".

С этой проблемой сталкиваются и в "ЭкоНиве". В целом холдинг еще несколько лет назад принял решение о переориентации на технику российского производства и с 2022 года наращивает темпы ее закупок.

Так же поступает и ПСК "Родина" - одно из ведущих хозяйств Ярославской области. "Мы давно чувствовали, что надо переходить на отечественную технику. Импортную не очень покупали. Есть, конечно, импортная, но зерновые комбайны в основном белорусские и российские. Импортные запчасти сейчас поступают в два-три раза дольше и стоят дороже", - заявил глава ПСК Николай Лапин.

Программу перехода на отечественную технику реализует и агрохолдинг "Степь". В настоящее время в парке хозяйств более 82% техники и комплектующих отечественного производства и их долю планируется увеличивать, сообщил гендиректор Андрей Недужко.

"Переориентация сельхозтехники на отечественные машины происходит, но процесс это не быстрый, - отметили в пресс-службе Минсельхоза Рязанской области. - В частности, прицепная техника уже в подавляющем большинстве отечественного производства, а доля импортных комбайнов и тракторов еще составляет около трети. Определенные трудности с приобретением запчастей, конечно, есть, поэтому и здесь новые закупки ориентированы на продукцию отечественных машиностроителей".

В Смоленской области, с учетом географического положения региона, "большой популярностью пользуется и белорусская техника, особенно линейка тракторов МТЗ, зарекомендовавшая себя за многие годы использования как недорогой и надежный помощник в хозяйстве", сообщил губернатор Василий Анохин. "Кроме того, постепенно происходит переориентация на Восток, а именно на КНР. В текущем году приобретены китайские тракторы и льноуборочная техника", - сказал он.

Преимущества белорусским тракторам отдавали в прошлом году и аграрии Чувашии. По зерноуборочным комбайнам лидировал "Ростсельмаш". "Активизировались также производители из дружественных стран, прежде всего, китайские", - заявили в республиканском Минсельхозе. По оценке экспертов, в ближайшее время доля тракторов из КНР на рынке региона может превысить 30%.

В Курской области в 2023 году на долю купленной отечественной и белорусской сельхозтехники пришлось 90%. Доля отечественной техники в хозяйствах региона превышает 60% и будет увеличиваться, уверены в областном Минсельхозе.

В Астраханской области, где большую часть парка составляет белорусская техника, работает сервисный центр Минского тракторного завода.

На российских и белорусских производителей ориентируются и в Волгоградской области, в которой на полевых работах будет задействовано более 17 тыс. тракторов и свыше 5,5 тыс. зерноуборочных комбайнов. В Дагестане машинно-тракторный парк сельского хозяйства в целом укомплектован российской и белорусской техникой. В ООО "Абаза-Агро" (Карачаево-Черкесия) доля отечественной техники составляет 99%.

В Кемеровской области соотношение новой сельхозтехники российского и импортного производства составляет примерно 70% на 30%. В группе "Сибагро" техника российского производства составляет основную часть от закупаемых позиций, сообщил директор дивизиона растениеводство Василий Дерюга. "Сейчас, например, ведем переговоры о поставке современных энергонасыщенных тракторов К-746М", - сказал он.

В то же время, как сообщили в АО "Ваганово", на отечественном рынке пока нет аналогов хорошего качества посевных комплексов и опрыскивателей, поэтому используются только импортные.

Прогнозы: в основном на уровне прошлого года

Планы регионов и агрохолдингов по посевным площадям формируются с учетом имеющейся материально-технической базы. Так, Ростовская область планирует увеличить площадь более чем на 300 тыс. га, до 84,5 млн га, в основном за счет масличных культур, сахарной свеклы и овощей открытого грунта. Оренбургская область намерена расширить площади до 4 млн 361,3 тыс. га с 4 млн 356,6 тыс. га в прошлом году, Воронежская - до 2 млн 678 тыс. га с 2 млн 634,7 тыс. га, в том числе под зерновыми и зернобобовыми культурами - до 1 млн 571 тыс. га с 1 млн 450 тыс. га.

"ЭкоНива" отведет под урожай свыше 465 тыс. га в 13 регионах присутствия против 440 тыс. га в 2023 году. В структуре посевов сохраняется приоритет кормовых культур.

Чувашия планирует практически сохранить посевы на уровне прошлого года - 546,1 тыс. га (в 2023 году - 546 тыс. га), причем более половины займут зерновые и зернобобовые культуры (301,4 тыс. га). На показатели прошлого года ориентируются и в Смоленской области - более 170 тыс. га. В Брянской области намерены "выдержать посевные площади на уровне не ниже 2023 года - свыше 900 тыс. га", сообщили в областном департаменте сельского хозяйства. В Волгоградской - аналогичная позиция. Здесь площади планируется сохранить в не менее 3,3 млн га.

"По предварительной структуре посевных площадей планируется их сохранить на уровне 2023 года - 2,7 млн га. Незначительные изменения есть по некоторым группам культур, планируется, в частности, увеличить площади технических культур за счет снижения площадей старовозрастных многолетних трав", - заявили в Минсельхозпроде Татарстана.

"Степь" также планирует площади сева на уровне прошлогодних показателей. "Структура севооборота останется прежней, так как она показывает свою эффективность и позволяет ежегодно ставить новые рекорды сбора урожая. В 2023 году валовой сбор урожая составил более 2,1 млн тонн", - заявил Недужко.

Холдинг "Дон Агро" оставляет площади на уровне прошлого года. "Ожидаем, что урожайность пшеницы останется на прошлогоднем показателе, а подсолнечника удастся собрать на несколько центнеров с гектара больше благодаря использованию метода No-Till", - заявил президент агрохолдинга Марат Девлет-Кильдеев.

"Несмотря на то, что расходы на весенне-полевые работы существенно возросли, мы планируем сохранить площади сева на прошлогоднем уровне", - сказал руководитель ООО "Абаза-Агро" (Карачаево-Черкесия) Ауэс Рамазанов.

В Адыгее пока четко не определились со структурой посевов. "Ждем благоприятных условий для весенне-полевых работ. Пока в полях слишком влажно", - отметили в пресс-службе республиканского Минсельхоза.

В Кузбассе в этом году общая посевная площадь составит 945,3 тыс. га (практически на уровне прошлого года). Увеличатся посевы технических высокомаржинальных культур.

Аналогичную тактику выбрала и группа "Сибагро", которая расширит площади под рапсом, а также запустит пилотный проект по выращиванию твердой пшеницы и масличного льна. В целом же посевная площадь будет соответствовать прошлогодней.

Как сообщалось, по прогнозу Минсельхоза, посевные площади под сельхозкультурами в РФ в этом году увеличатся на 300 тыс. га и составят 84,5 млн га.

Согласно консенсус-прогнозу Центра ценовых индексов (дочерняя структура Газпромбанка), сбор зерна в этом году будет несколько ниже прошлогоднего - 141,5 млн тонн (142,6 млн тонн в 2023 году, по предварительным данным Росстата без учета новых территорий).