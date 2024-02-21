"Мечел" в 2023 году снизил добычу угля на 8%, продажи коксующегося угля - на 21%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Мечел" в 2023 году снизил добычу угля на 8%, до 10,365 млн тонн, несмотря на рост в IV квартале на 4% к III кварталу, до 2,98 млн тонн.

Как поясняет гендиректор "Мечела" Олег Коржов (его слова приводятся в сообщении компании), на общий показатель добычи угля по году повлияло в основном снижение производства энергетического угля на "Южном Кузбассе" и в "Якутугле", поскольку в условиях логистических сложностей приоритет отдавался более маржинальным маркам угольной продукции.

Реализация концентрата коксующегося угля (ККУ) упала по итогам года на 21%, до 3,117 млн тонн, в связи со снижением добычи на разрезе "Нерюнгринский", что было обусловлено необходимостью проведения дополнительного объема вскрышных работ. В IV квартале продажи ККУ снизились к III кварталу на 14%, до 865 тыс. тонн.