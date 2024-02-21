Ставки по ипотеке в США превысили 7%, заявки упали рекордно с начала года

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 16 февраля, подскочил на 19 базисных пунктов и обновил максимум с начала декабря, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тыс. на прошлой неделе составила 7,06%. Рост вызван пересмотром прогнозов для денежно-кредитной политики Федрезерва - рынок окончательно перестал ждать снижения ключевой процентной ставки в марте этого года на фоне данных об ускорении инфляции в США и "ястребиных" заявлений представителей ФРС.

"Ставки по ипотеке снова вернулись на уровень выше 7% на новостях об ускорении инфляции в январе, подкосивших надежды на скорое снижение ключевой ставки. Потенциальные покупатели внимательно следят за такими изменениями", - сказал старший экономист MBA Майк Фратантони.

Тем временем число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю упало на 10,6%, максимальными темпами с начала 2024 года. В том числе количество заявок на рефинансирование ипотеки рухнуло на 11%, а заявки на кредиты для покупки нового дома сократились на 10%.