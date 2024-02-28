Ставки по ипотеке в США снизились впервые за шесть недель

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 23 февраля, опустился на 2 базисных пункта, причем снижение отмечено впервые за шесть недель, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тыс. на прошлой неделе составила 7,04%. Это на 33 базисных пункта выше, чем год назад.

Тем временем число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю сократилось на 5,6% после падения на 10,6% неделей ранее. В том числе количество заявок на рефинансирование ипотеки понизилось на 7%, а заявки на кредиты для покупки нового дома сократились на 5%.