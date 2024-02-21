Цены промпроизводителей в РФ в январе снизились на 1,4% после сокращения на 3,1% в декабре

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в январе 2024 года замедлили снижение до 1,4% после сокращения на 3,1% в декабре 2023 года, сообщил в среду Росстат.

До этого цены промпроизводителей снижались в ноябре на 0,1%, ранее они росли почти в течение всего 2023 года: на 2% в октябре, на 4,7% в сентябре, на 4,4% в августе, на 1,4% в июле. В июне была нулевая динамика, в мае рост на 3,7% в апреле – на 2,4%, в марте – на 2,6%, в феврале – на 0,9%. В январе цены показывали отрицательную динамику – на 0,9%, после длительного понижения в 2022 году (в течение 9 месяцев).

Опрошенные "Интерфаксом" в начале февраля аналитики прогнозировали рост цен производителей в январе на 0,5%.

Как сообщалось, в целом за 2023 год цены промпроизводителей в РФ выросли на 19,2% (аналитики ждали подъема на 23,1%) после снижения на 3,3% в 2022 году и роста на 28,5% в 2021 году (этот рост стал максимальным с 2004 года).