Цены промпроизводителей в РФ в апреле выросли на 1,8%, за январь-апрель – на 3,8%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в апреле 2024 года выросли на 1,8% после увеличения на 2,4% в марте и на 0,9% в феврале, снижения на 1,4% в январе, падения на 3,1% в декабре, сокращения на 0,1% в ноябре и роста на 2% в октябре, сообщил в среду Росстат.

Опрошенные "Интерфаксом" в начале мая аналитики ожидали рост цен производителей в апреле на 1,2%.

За январь-апрель 2024 года цены производителей выросли на 3,8%.

В годовом выражении рост цен промпроизводителей в апреле равнялся 18,4% (потребительская инфляция в апреле равнялась 7,84% в годовом сравнении).

В апреле значительный рост цен производителей наблюдался в сфере добычи полезных ископаемых – на 4,3%, в обработке цены выросли на 1,3%. В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром цены снизились на 1,4%.

Как сообщалось, в целом за 2023 год цены промпроизводителей в РФ выросли на 19,2% после снижения на 3,3% в 2022 году и роста на 28,5% в 2021 году (этот рост стал максимальным с 2004 года).