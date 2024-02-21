ЦБ РФ назвал январские темпы роста ипотеки и потребкредитования умеренными

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Потребительское кредитование в январе выросло на умеренные 0,8% после сокращения на 0,1% в декабре 2023 года, прирост ипотеки оценочно замедлился до умеренных 0,6% с 2,9%, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Комментируя динамику потребительского кредитования, ЦБ отмечает, что на темпы роста этого сегмента повлияли как январские праздники, так и действие макропруденциальных ограничений, которые вынуждают банки критичнее подходить к выбору заемщиков.

По предварительным оценкам ЦБ, в январе было выдано ипотеки на 275 млрд рублей, что почти в три раза меньше, чем в декабре 2023 года (785 млрд рублей), но в целом соответствует уровню января 2023 года (282 млрд рублей). Выдачи ипотеки с господдержкой сократились до 189 млрд с 655 млрд рублей в декабре, в том числе по "Льготной ипотеке" - до около 58 млрд с 280 млрд рублей, а по "Семейной ипотеке" - до примерно 102 млрд с 284 млрд рублей. Выдачи рыночной ипотеки также уменьшились, но не так значительно (предварительно на 35%, до 86 млрд рублей).

ЦБ отмечает, что для января характерно снижение ипотечных выдач из-за длинных праздников, однако в 2024 году замедление связано еще и с ужесточением условий по ипотеке с господдержкой.