Греф отметил значительное снижение спроса на кредиты из-за высоких ставок

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Спрос на кредиты из-за высоких ставок значительно снизился, заявил на конференц-колле президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Перекос в ставках очень большой. Это, конечно, очень сильно угнетает кредитование, сильно снизился спрос на кредиты. Может быть, стоило посмотреть на то, чтобы начать немножко раскручивать кредитование пораньше, или снижать ставки пораньше", - сообщил он.

"Посмотрим, как будет. Это, конечно, компетенция Центрального банка", - добавил Греф.

Банк России предполагает, что снижение ключевой ставки может начаться во втором полугодии 2024 года. Сейчас ставка ЦБ составляет 16% годовых.

Сбербанк не ждет сохранения ставки на этом уровне до конца 2024 года, считает этот сценарий нереалистичным, подчеркнул Греф. Прогноз банка по ставке ЦБ на конец 2024 года - 11%.

Глава Сбербанка отметил серьезное сокращение темпов инфляции в последнее время. "В целом мы видим, что мы выходим на плато с инфляцией. В общем, таких проинфляционных факторов больших пока не видим", - заявил он.

Сбербанк прогнозирует замедление роста кредитования в 2024 году. Корпоративные кредиты в 2024 году в целом по банковскому сектору увеличатся на 12-14% (сам банк будет расти такими же темпами). Рост розничных кредитов банк прогнозирует на уровне 4-6% (сам планирует расти выше сектора).

Сбербанк в 2023 году нарастил корпоративный кредитный портфель по МСФО на 25,2% - до 23,3 трлн рублей, розничный - на 29,3% - до 16,1 трлн рублей.