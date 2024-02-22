ФРС больше беспокоит слишком быстрое снижение ставок, чем промедление

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Большинство руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) больше обеспокоены тем, что процентные ставки будут снижены слишком быстро, чем промедлением в их сокращении, свидетельствует протокол последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Они отметили риски слишком быстрого смягчения денежно-кредитной политики и хотели бы более тщательно оценить поступающие данные для того, чтобы удостовериться в сохранении прогресса в замедлении инфляции до целевого уровня в 2%. При этом несколько представителей FOMC отметили, что существует риск ухудшения ситуации в экономике, если придерживаться чрезмерно ограничительной политики в течение слишком долгого времени.

"При обсуждении перспектив ДКП участники заседания пришли к выводу, что ставка, вероятно, достигла своего пика в этом цикле", - говорится в документе. Однако в целом они считают целесообразным не снижать уровень ставки до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%.

"Некоторые участники заседания отметили риски того, что продвижение к ценовой стабильности может застопориться", - сообщается в протоколе.

Представители Федрезерва придают значение возможности того, что дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией может занять больше времени, чем ожидалось. Хотя в протоколе отмечается достижение "значительного прогресса" в ослаблении темпов роста потребительских цен, часть его, вероятно, обусловлена кратковременными факторами.

"Участники заседания подчеркнули неопределенность, связанную с тем, как долго придется сохранять ограничительную ДКП", - говорится также в документе.

ФРС по итогам заседания, прошедшего 30-31 января, оставила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 5,25-5,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Она находится на максимальном уровне за 23 года. При этом Федрезерв не менял ставку четыре заседания подряд.

Следующее заседание FOMC назначено на 19-20 марта. Оно будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов.