Глава ФРС счел, что прогресс в достижении цели по инфляции в США не гарантирован

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Прогресс в движении инфляции в США к целевому уровню Федеральной резервной системы в 2% не гарантирован, в связи с чем снижение процентных ставок придется отложить до тех пор, пока руководство американского ЦБ не будет более уверено в достижении своей цели, говорится в тексте заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла, с которым он выступит в Конгрессе позднее в среду.

Пауэлл признает "значительный прогресс" в экономике. Процентные ставки, которые сейчас находятся на 23-летнем максимуме (5,25-5,5% годовых), вряд ли снова вырастут. Однако он придерживается осторожной позиции в отношении снижения ставок без дополнительных доказательств того, что инфляция, которая резко упала во втором полугодии 2023 года, не вернется к норме.

"Слишком раннее или слишком сильное ослабление ограничений может привести к обращению вспять прогресса, который мы наблюдаем в области инфляции, и в конечном итоге потребует еще более жесткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к 2%, - говорится в тексте речи, размещенном на сайте ФРС. - В то же время слишком позднее или слишком незначительное снижение может неоправданно ослабить экономическую активность и занятость".

Следующее заседание ФРС назначено на 19-20 марта.

Экономисты и аналитики в последнее время пересмотрели свои прогнозы и стали ждать меньшего числа понижения ставок в 2024 году. Теперь они рассчитывают на три или четыре уменьшения на 25 базисных пунктов, начиная с июня. В начале года рынки предполагали, что в этом году будет шесть понижений ставок, начиная с мартовского заседания Федрезерва.