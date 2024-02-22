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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Коэффициент восполнения запасов "НОВАТЭКа" в 2023 году составил 104%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Запасы углеводородов "НОВАТЭКа" на конец 2023 года (включая долю в запасах совместных предприятий) по стандартам SEC составили 17 млрд 598 млн баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 2 трлн 432 млрд куб. м газа и 197 млн т жидких углеводородов (ЖУВ), говорится в годовом отчете компании.

По сравнению с концом 2022 года доказанные запасы углеводородов увеличились на 0,2%, при этом коэффициент восполнения составил 104%. Обеспеченность компании доказанными запасами (SEC) по состоянию на конец 2023 года составила 27 лет.

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НОВАТЭК
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