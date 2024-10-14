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"НОВАТЭК" в III квартале увеличил добычу газа на 4% - до 20,57 млрд куб. м

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" в III квартале 2024 года добыл 20,57 млрд кубометров газа, что на 4,1% выше, чем за тот же период прошлого года, сообщила компания.

Это привело к росту динамики показателя по итогам 9 месяцев до 2,1%, в то время как по итогам полугодия "НОВАТЭК" увеличил добычу газа на 1,2%. Всего за 9 месяцев компания добыла 62,3 млрд куб. м.

В третьем квартале "НОВАТЭК" добыл 3,41 млн т жидких углеводородов, что на 14% больше, чем годом ранее. По итогам 9 месяцев динамика роста составила 12,6% (до 10,24 млн т), в то время как по итогам полугодия рост добычи ЖУВ составлял 11,9%.

По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в третьем квартале составил 16,87 млрд куб. м, практически не изменившись по сравнению с третьим кварталом 2023 года. За девять месяцев 2024 года объем реализации газа составил 56,16 млрд куб. м, что на 2,3% ниже аналогичного показателя за девять месяцев 2023 года.

По предварительным данным, общий объем реализации жидких углеводородов в третьем квартале составил 3,9 млн тонн, что на 4,3% ниже показателя за третий квартал 2023 года. За девять месяцев 2024 года объем реализации жидких углеводородов составил 12,2 млн тонн, что на 3% выше показателя за девять месяцев 2023 года.

По состоянию на 30 сентября 2024 года 1,7 млрд куб. м газа, включая СПГ, а также 1,7 млн тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.

НОВАТЭК
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