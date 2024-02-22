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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

На крупнейшем заводе Ford отменили забастовку после достижения соглашения

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Американская Ford Motor и отделение профсоюза United Auto Workers (UAW), представляющее интересы порядка 9 тыс. работников завода компании в Луисвилле (штат Кентукки), достигли предварительного соглашения об условиях труда, передает CNBC.

UAW заявлял, что работники завода выйдут на забастовку в пятницу, если требования местного отделения не будут удовлетворены. Теперь забастовки не будет.

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Новое соглашение касается ряда вопросов, связанных с квалифицированным трудом, эргономикой и производственной безопасностью.

В Ford отметили, что довольны достижением соглашения.

Завод в Луисвилле выпускает пикапы Ford Super Duty, а также внедорожники Ford Expedition и Lincoln Navigator. Телеканал называет его самым прибыльным заводом компании и крупнейшим с точки зрения штата и выручки.

В конце 2023 года UAW ратифицировал национальные коллективные соглашения с представителями детройтской "большой тройки" автопроизводителей - Ford, General Motors и Stellantis. При этом еще не согласованы десятки договоров с его местными отделениями, которые должны регулировать специфические вопросы на уровне конкретных заводов.

Ford США UAW Кентукки
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