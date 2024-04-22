Рабочие завода Volkswagen в Чаттануге войдут в профсоюз UAW

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Работники завода германской Volkswagen (VW) в Чаттануге (штат Теннесси) проголосовали за присоединение к профсоюзу United Auto Workers (UAW), сообщает сайт профсоюза.

Присоединение поддержали 73% участников голосования, уточняет AP. В 2014 и 2019 году рабочие высказывались против этого.

Таким образом, в UAW впервые вступят работники сборочного производства иностранной компании на юге США - в самом "непрофсоюзном" регионе страны.

В середине мая голосование о присоединении к профсоюзу проведут работники двух заводов Mercedes-Benz в Таскалусе (штат Алабама, также на юге государства).

"Менеджмент VW не противостоял агрессивно профсоюзному движению, - прокомментировал профессор трудовых отношений Корнелльского университета Гарри Кац. - Mercedes будет хорошим испытанием".

В конце 2023 года UAW объявил о намерении пополнить свои ряды еще примерно 150 тысячами человек, причем преимущественно в южных штатах. Профсоюз хочет заручиться поддержкой работников Toyota, Honda, Hyundai, Tesla, Nissan, BMW, Subaru, Mazda, Rivian, Lucid, Volvo и других компаний.

В ноябре 2023 года UAW и "большая тройка" детройтских автопроизводителей (Ford, General Motors и Stellantis) утвердили четырехлетние коллективные соглашения, предполагающие в том числе повышение оплаты труда примерно на 25%. Этому предшествовало примерно 1,5 месяца забастовок.

В том же месяце стало известно, что Toyota и Honda на фоне успеха UAW решили добровольно повысить зарплаты своим работникам - на 9% и 11% соответственно.